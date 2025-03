Soudan du Sud: Salva Kiir limoge 03 ministres en pleine crise politique

- Publicité-

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé trois ministres lors d’un remaniement gouvernemental annoncé lundi soir, dans un contexte de crise politique menaçant la stabilité de l’exécutif mis en place après l’accord de paix de 2018, qui avait mis fin à cinq années de guerre civile.

Dans un décret présidentiel diffusé par la South Soudan Broadcasting Corporation, M. Kiir a démis Ruben Madol Arol de ses fonctions de ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, le remplaçant par Wek Mamer Kuol, ancien vice-ministre. Awut Deng Acuil a également été relevé de son poste de ministre de l’Enseignement général et de l’Instruction, son successeur pressenti étant l’éducateur Kuyok Abol Kuyok. Aussi, Joseph Mum Majak a été démissionné de son rôle de ministre du Commerce et de l’Industrie.

Mme Deng et M. Madol occupaient des postes ministériels depuis 2020, tandis que M. Majak avait été nommé ministre du Commerce en juillet 2024. Le président n’a fourni aucune explication quant aux raisons de ces révocations.

Ce remaniement survient dans un climat de tensions croissantes, marqué par des affrontements armés à Nasir et une attaque contre un hélicoptère des Nations Unies, ayant causé la mort de membres du personnel onusien et de dizaines de soldats le 7 mars.