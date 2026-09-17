Soudan du Sud : 81 dossiers en procès accélérés, dont 66 pour viol

La justice sud-soudanaise a lancé mercredi 16 septembre à Juba une session accélérée pour examiner 81 dossiers pénaux en attente, dont 66 affaires de viol. Trois juges doivent siéger pendant deux semaines au tribunal spécialisé dans les violences basées sur le genre et les affaires de mineurs.

Le dispositif est soutenu par la Mission des Nations unies au Soudan du Sud et financé par l’ambassade royale de Norvège. Les audiences doivent aussi traiter des dossiers liés aux violences sexuelles commises dans le contexte du conflit, avec des mesures destinées à protéger la vie privée et le bien-être des victimes et survivants.

Le tribunal spécialisé fonctionne à Juba depuis décembre 2020. Lors de son lancement, Radio Tamazuj et Sudans Post avaient rapporté qu’il devait accélérer le traitement des affaires de violences basées sur le genre et de mineurs, tout en renforçant l’accès des victimes à une assistance juridique et à des dispositifs de protection pendant les audiences.

Au premier trimestre 2026, l’UNMISS avait documenté 71 personnes touchées par des violences sexuelles liées au conflit et 34 incidents distincts de violences sexuelles et fondées sur le genre. Ces données figurent dans son bilan des violences contre les civils publié fin juin.

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La session accélérée doit s’achever le 29 septembre. Les procureurs, les avocats de la défense et les conseils représentant les victimes doivent intervenir selon les procédures judiciaires en vigueur, sous la conduite des trois juges désignés.