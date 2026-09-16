France 24 acte le départ de sa correspondante au Bénin Emmanuelle Sodji

Selon plusieurs sources concordantes, le licenciement d’Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin depuis dix-huit ans, aurait été confirmé le 11 septembre malgré l’appel de la CGT à revenir sur cette décision. Le journaliste français Thomas Dietrich évoque en parallèle des pressions togolaises portant sur le choix de son successeur.

Le licenciement de la journaliste Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin depuis dix-huit ans, aurait été confirmé le 11 septembre, selon des informations rapportées par le journaliste français Thomas Dietrich plusieurs autres sources de Benin Web TV.

La procédure engagée contre la journaliste ferait suite à la publication, le 18 août, d’un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle confirmait l’arrestation de deux journalistes français détenus au Togo. Le Syndicat national des journalistes CGT avait dénoncé cette sanction dans un communiqué publié le 29 août, rappelant que l’information relayée par Emmanuelle Sodji était déjà publique, la Haute Autorité togolaise de régulation des médias ayant elle-même confirmé sa circulation depuis le 18 août. Le syndicat avait alors demandé la suspension immédiate de la décision de licenciement et le maintien de la journaliste dans ses fonctions au Bénin.

Emmanuelle Sodji avait déjà été écartée de la correspondance de France 24 pour le Togo quelques mois plus tôt. Les deux chaînes du groupe France Médias Monde, RFI et France 24, sont suspendues d’antenne dans ce pays depuis juin 2025, les autorités togolaises leur reprochant une couverture jugée « inexacte et tendancieuse » des mouvements de contestation contre le pouvoir de Faure Gnassingbé.

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Une pression togolaise sur le choix du successeur ?

Selon Thomas Dietrich, lui-même expulsé du Togo en 2024 après une arrestation similaire à celle des deux reporters évoqués plus haut, les autorités togolaises chercheraient à obtenir la nomination d’un correspondant moins critique à l’égard du pouvoir en place, en échange d’une levée de la suspension de France 24 dans le pays. Un tract syndical interne à la chaîne aurait par ailleurs circulé pour dénoncer une ingérence du pouvoir togolais dans le choix du successeur d’Emmanuelle Sodji.

Notons que ni France 24, ni les autorités togolaises n’ont encore réagi publiquement à ces informations.