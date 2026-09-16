Mali : son discours sur l’émancipation des femmes fait annuler son mariage

Le mariage de l’entrepreneure et militante féministe malienne Awa Sirani Doumbia, prévu les 26 et 27 septembre 2026, a été annulé après le retrait de la famille de son fiancé. En cause, des propos tenus lors d’une conférence sur l’émancipation des femmes, largement commentés sur les réseaux sociaux au Mali et dans la sous-région.

Le mariage d’Awa Sirani Doumbia, entrepreneure et militante féministe malienne, a été annulé le 13 septembre 2026, après que la famille de son fiancé a décidé de se retirer de la cérémonie prévue les 26 et 27 septembre. La décision fait suite à une controverse née d’une conférence tenue le 5 septembre, au cours de laquelle la jeune femme avait défendu l’émancipation financière et personnelle des femmes maliennes.

Invitée principale d’une rencontre consacrée au féminisme, à la femme et à la famille, Awa Sirani Doumbia avait exhorté les femmes à ne pas craindre le divorce et à refuser de se considérer comme des « esclaves » de leur mari ou de leur belle-famille. Elle avait également plaidé pour que les tâches domestiques rendues à la belle-famille soient rémunérées, et non effectuées gratuitement, y voyant un service comme un autre. Elle avait par ailleurs revendiqué le droit de refuser la polygamie dans son propre foyer, déclarant avoir « le droit de dire que je ne veux pas de coépouses » dans son foyer. Ces propos, massivement relayés sur les réseaux sociaux, ont été diversement interprétés, certains y voyant un appel légitime à l’autonomisation des femmes, d’autres une incitation à la rupture conjugale et un manque de considération envers les belles-familles.

Selon les explications données par Awa Sirani Doumbia elle-même, la décision d’annuler le mariage n’émanerait pas directement de son fiancé, mais de l’entourage de celui-ci, qui aurait jugé ses prises de position incompatibles avec le respect dû à la belle-famille. Le futur marié, issu de la communauté soninké où le lien familial occupe une place particulièrement importante, aurait fini par entériner la position de ses proches afin de préserver la cohésion familiale.

Publicité

« Le combat continue »

Le 13 septembre, Awa Sirani Doumbia a confirmé l’annulation dans une vidéo adressée à sa communauté, se disant affectée par la situation tout en assumant ses convictions. Elle y explique que la famille du marié s’est retirée en raison de la polémique, mais précise que ce retrait « n’est pas la fin de l’amour » qu’elle porte à son fiancé. La militante a indiqué vouloir poursuivre son engagement en faveur des droits des femmes, sans laisser cet épisode remettre en cause ses positions.

L’affaire a suscité une abondante couverture dans la presse ouest-africaine, du Sénégal à la Guinée, où elle a nourri un débat plus large sur la place des femmes dans le mariage, le rôle de la belle-famille et la tension entre aspirations individuelles et normes communautaires. Les réactions recueillies sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de presse illustrent cette fracture, entre soutien à la démarche d’émancipation portée par Awa Sirani Doumbia et défense des équilibres familiaux traditionnels, un débat que plusieurs commentateurs rattachent aux évolutions plus larges du statut des femmes en Afrique de l’Ouest.