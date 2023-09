Soudan: démission de l’émissaire de l’ONU, Volker Perthes

L’Émissaire de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a annoncé sa démission, soulignant les risques croissants d’une escalade vers une guerre civile dans le pays. Cette décision met en évidence les défis persistants et la complexité de la situation au Soudan.

Dans une annonce qui a pris de court la communauté internationale, l’émissaire de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a annoncé sa démission lors d’un discours devant le Conseil de sécurité. Au cours de son allocution, M. Perthes a exprimé sa gratitude envers le secrétaire général de l’ONU pour lui avoir donné l’opportunité de servir dans ce rôle crucial, mais il a également mis en garde contre la menace grandissante d’une guerre civile au Soudan.

La situation au Soudan reste extrêmement complexe et instable, avec des tensions politiques et ethniques persistantes, des conflits locaux non résolus, et des défis économiques majeurs. L’Émissaire de l’ONU a souligné que le pays est au bord de l’effondrement et que le conflit actuel menace de se transformer en une guerre civile dévastatrice.

La démission de M. Perthes laisse un vide important dans les efforts de médiation de l’ONU au Soudan, et la recherche d’un remplaçant compétent pour mener ces efforts demeure une priorité cruciale pour la stabilité régionale et la prévention de nouvelles violences.