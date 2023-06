Soudan: 20 morts dans l’ouest du pays, les tensions s’intensifient dans le Darfour

Dimanche dernier, une violente attaque armée dans la ville de Kutum, à l’ouest d’El Fasher, chef-lieu de l’État soudanais du Darfour du Nord, a entraîné la mort d’au moins 20 personnes. Les responsables locaux ont signalé que des hommes armés, circulant à moto et en véhicules tout-terrain, ont mené cette attaque tragique.

La ville de Kutum, dans l’ouest du Soudan, a été secouée par une attaque armée meurtrière, faisant 20 victimes, selon les autorités locales. Les assaillants, opérant à bord de motos et de véhicules tout-terrain, ont perpétré cette attaque choquante, plongeant la région dans l’effroi. Alors que des dizaines de résidents ont été contraints de fuir la ville, les informations sur l’incident restent limitées en raison de la coupure des communications dans la région.

Le gouverneur du Darfour du Nord, le général Nimr Mohamed Abd El Rahman, a exprimé ses préoccupations quant à l’éventualité que cet acte de violence s’inscrive dans le contexte des affrontements en cours entre l’armée soudanaise, dirigée par Abdelfattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemidti. Depuis le 15 avril, ces affrontements ont engendré des centaines de morts et des milliers de blessés parmi les civils, ainsi qu’un afflux de déplacés et de réfugiés dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

- Publicité-

La situation au Darfour reste tendue, et cette attaque sanglante à Kutum ne fait qu’aggraver les craintes d’une escalade de la violence. Les autorités locales et les forces de sécurité sont mobilisées pour enquêter sur l’attaque et appréhender les responsables. Cependant, la population reste sous le choc et vit dans la crainte d’autres violences.

Alors que le Soudan tente de se remettre d’années de conflits et d’instabilité politique, l’attaque armée à Kutum rappelle la fragilité de la situation sécuritaire dans la région du Darfour. La communauté internationale est appelée à soutenir les efforts du gouvernement soudanais pour instaurer la paix et la stabilité, afin de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines et de permettre aux populations locales de reconstruire leur vie dans un environnement sûr et paisible.