Sophie Marceau recadre sèchement une journaliste dans Bonjour ! après une question sur La Boum

Sophie Marceau fait son retour sur les écrans le 11 février 2026 avec LOL 2.0, une suite très attendue qui la remet dans la peau d’Anne, architecte et mère célibataire de trois enfants, et dont la promotion a été marquée par un échange tendu lors d’une interview matinale sur TF1 à propos de son rôle culte dans La Boum (1980).

La comédienne, figure majeure du cinéma français, reprend un personnage connu du public plus de quinze ans après la sortie du premier volet réalisé par Lisa Azuelos. Le second épisode, présenté en salles ce mercredi, prolonge l’univers du film original en proposant des trajectoires de personnages désormais adultes.

Ancienne révélation du grand écran grâce à La Boum, réalisé par Claude Pinoteau en 1980, Sophie Marceau demeure associée à ce passage fondateur de sa carrière. Dans la presse et les médias, elle multiplie les interventions pour promouvoir LOL 2.0 et évoquer son parcours professionnel, y compris des épisodes plus personnels évoqués récemment dans certaines interviews.

Échange tendu lors de la matinale de TF1

Ce mercredi matin, invitée de l’émission Bonjour ! sur TF1, Sophie Marceau a interrompu une question consacrée à La Boum. Face à l’insistance du journaliste, elle a pris la décision de ne pas s’étendre sur le sujet en déclarant : « Next question. Non, c’est bon… j’adore La Boum, mais ce n’est pas le truc… ». Selon la séquence diffusée, la comédienne a ainsi mis fin à l’abord du souvenir qui a fait partie de ses débuts.

Le ton de l’échange a provoqué un court moment de flottement sur le plateau, perceptible dans la séquence vidéo visible sur les réseaux. La réaction du public sur les plateformes sociales a été immédiate : des commentaires ont critiqué l’attitude de la comédienne, tandis que d’autres internautes ont pris sa défense ou nuancé l’incident.

Parmi les réactions relayées, un internaute a commenté sous la séquence publiée sur le compte X du journaliste Kevin Boucher : « Au moins cela montre son vrai visage à une heure de grande écoute. Probablement une des actrices les moins sympathiques de toutes ». Ce message figure parmi les réponses visibles au moment de la publication de la séquence.

La diffusion de cet extrait intervient alors que Sophie Marceau est engagée dans une série d’interviews et d’apparitions médiatiques pour assurer la promotion du film. Ces rendez-vous comprennent des passages à la télévision, à la radio et dans la presse écrite.