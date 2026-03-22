Sophie Davant attend toujours l’appel d’Isabelle Mergault pour un job

Isabelle Mergault , figure du paysage audiovisuel et théâtral français, est décédée le 20 mars à l’âge de 67 ans des suites d’un cancer des poumons métastasé au foie . La nouvelle a suscité une vague d’hommages, parmi lesquels celui porté publiquement par Sophie Davant sur Instagram, qui révélait un projet commun de représentation théâtrale resté inachevé. L’émotion se manifeste aussi sur la radio : l’émission Les Grosses Têtes consacrera l’antenne du lundi 23 mars à la mémoire de la comédienne et journaliste.

Isabelle Mergault, ancienne sociétaire des Grosses Têtes, avait rejoint l’émission en 1988 sous la présidence de Philippe Bouvard, quitté le programme en 1998 puis effectué un retour en studio en 2014. Au fil d’une carrière plurielle, elle s’est imposée comme une « touche à tout » : mère de deux enfants, elle a régulièrement monté sur les planches, tourné dans de nombreux films et téléfilms, et exercé comme scénariste et réalisatrice.

Laurent Ruquier, animateur des Grosses Têtes, a livré dans Paris Match des confidences sur les derniers moments d’Isabelle Mergault et son combat contre la maladie. Âgé de 67 ans, il a qualifié l’hommage réservé à sa collègue de vibrant et a indiqué avoir pu la voir une dernière fois avant son décès. « Ses jours étaient comptés, depuis environ une semaine », a-t-il déclaré, évoquant l’espoir de leur entourage et la lutte tenue par la disparue jusqu’aux dernières semaines.

Isabelle Mergault : l’hommage de Sophie Davant sur Instagram

Sur son compte Instagram, publié samedi 21 mars, Sophie Davant a partagé une photographie en noir et blanc d’Isabelle Mergault accompagnée d’un message marqué par la surprise et le regret. L’animatrice a écrit qu’elle était « tellement triste et choquée d’apprendre ton départ précoce ! On a failli jouer ensemble ! ».

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Le message de Sophie Davant précise que le projet auquel elle faisait référence était avancé : Isabelle Mergault lui avait proposé de reprendre un rôle dans l’une de ses pièces et une lecture était programmée. « Tu m’avais proposé de reprendre un rôle dans l’une de tes pièces ! Nous devions faire une lecture… J’attendais que tu me rappelles… », a-t-elle ajouté dans sa légende, exprimant la perte d’une collaboration artistique qui n’aura pas lieu.

Les hommages viennent d’un milieu professionnel qui connaissait bien la diversité des activités d’Isabelle Mergault, de la scène au cinéma en passant par la radio et la réalisation. Son engagement artistique et ses multiples casquettes ont été rappelés dans les réactions publiées depuis l’annonce de son décès.

La programmation spéciale de Les Grosses Têtes du 23 mars et les prises de parole publiques de membres du monde du spectacle témoignent de l’importance de sa présence dans plusieurs registres du divertissement français.