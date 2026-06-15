Sonko sur France-Sénégal : “quelque soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique”

Interrogé sur le choc France-Sénégal en Coupe du monde 2026, Ousmane Sonko a livré une réponse qui dépasse largement le football. Pour le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, « quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique ». Une formule à double portée, sportive et politique, par laquelle le leader du Pastef renvoie la France à sa dépendance envers les talents, les ressources et la jeunesse du continent africain.

Ousmane Sonko s’est prononcé sur le match France-Sénégal prévu dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Interrogé à Dakar par France 24 et Radio France Internationale, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a dit souhaiter une victoire des Lions de la Teranga. « Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais », a déclaré Ousmane Sonko.

Les deux sélections doivent s’affronter pour leur premier match dans la compétition. La rencontre rappelle le précédent de la Coupe du monde 2002, lorsque le Sénégal avait battu la France, alors championne du monde en titre, lors du match d’ouverture du tournoi organisé en Corée du Sud et au Japon.

Lors de l’entretien, Ousmane Sonko a été interrogé sur ce nouveau duel entre les deux pays. Il a rappelé que le football reste avant tout un jeu, tout en proposant une lecture politique de cette affiche. « Dans tous les cas, ce n’est qu’un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique », a-t-il affirmé.

Cette déclaration fait référence à la présence de joueurs d’origine africaine dans l’équipe de France. Selon Ousmane Sonko, la composition de la sélection française renvoie aux liens humains entre la France et le continent africain.

Sonko évoque les ressources humaines africaines

Dans la suite de sa réponse, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a élargi son propos aux relations entre la France et l’Afrique. Il a estimé que la configuration de l’équipe nationale française permet de comprendre les rapports entre les deux espaces. « La relation entre la France et l’Afrique, rien qu’à voir la configuration de l’équipe nationale française, nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité », a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko a également évoqué les ressources naturelles et humaines du continent africain. Il a appelé les Africains à prendre conscience de leur valeur. « Le message que je lance toujours aux Africains, c’est que si on sait connaître notre valeur et l’assumer, nous avons la ressource naturelle. Nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune », a-t-il poursuivi.

Le match France-Sénégal est particulièrement attendu au Sénégal. La victoire des Lions contre les Bleus en 2002 reste l’un des moments les plus marquants de l’histoire sportive du pays. Ousmane Sonko a dit espérer une nouvelle victoire sénégalaise, tout en soulignant que la rencontre s’inscrit d’abord dans le cadre sportif de la Coupe du monde.

Cette sortie intervient dans un entretien plus large au cours duquel le président de l’Assemblée nationale a aussi abordé ses relations avec le président Bassirou Diomaye Faye, la situation politique sénégalaise, la dette, les élections, la crise universitaire et la loi sur l’homosexualité.