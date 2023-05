Sommet des BRICS: Vladimir Poutine pourra se rendre en Afrique du Sud, sans s’inquiéter

- Publicité-

Malgré le mandat d’arrêt émis par la CPI, Vladimir Poutine pourra se rendre à Johannesburg, sans s’inquiéter, pour le sommet des Brics organisé fin août. Le gouvernement sud-africain a accordé l’immunité diplomatique à tous les dirigeants attendus à cet événement.

Pretoria a tranché sur la position à adopter si Vladimir Poutine venait à se rendre à Johannesburg lors du sommet des Brics organisé fin août. En effet, le gouvernement sud-africain a publié au journal officiel le communiqué du ministre des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, demandant que «la loi sur l’immunité et les privilèges diplomatiques soit accordée à tous les fonctionnaires internationaux et dirigeants participant à des événements liés aux BRICS en Afrique du Sud».

Clayson Monyela, porte-parole du ministère des relations internationales et de la coopération, a déclaré que le communiqué de Mme Pandor était « habituel » et que de telles mesures étaient prises chaque fois qu’une réunion internationale similaire avait lieu en Afrique du Sud. Le document signé le 19 mai et publié dans le journal officiel lundi 29 mai, indique que le président russe Vladimir Poutine et ses homologues internationaux bénéficieront des immunités et privilèges prévus à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la loi, qui stipule que «cette immunité est accordée aux fonctionnaires et aux experts des Nations unies, de toute agence ou organisation spécialisée, ainsi qu’aux représentants de tout État participant à une conférence ou à une réunion internationale organisée en Afrique du Sud».

La CPI, installée à La Haye, a émis en mars un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de «déportation» d’enfants ukrainiens dans le cadre de l’offensive de Moscou contre l’Ukraine. L’Afrique du Sud étant membre de la CPI, elle est théoriquement censée arrêter le président russe à son arrivée dans le pays. Mais Pretoria, qui entretient des relations diplomatiques étroites avec Moscou et insiste sur sa «neutralité» dans le conflit en Ukraine, ne le fera pas.