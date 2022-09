Sommeil : voici pourquoi vous devez garder un crayon à papier sous votre oreiller

Certains objets que nous utilisons quotidiennement peuvent aussi servir à autres choses inimaginées. C’est le cas du crayon à papier. Souvent utiliser pour attacher les cheveux ou décorer un lieu, il peut aussi être utile pendant le sommeil. Découvrez ici pourquoi vous devez le garder sous votre oreiller, durant la nuit.

Le crayon à papier est regorgé de plusieurs secrets. En plus d’être un élément de dessin et d’écriture, il peut aussi être utilisé de différentes autres manières. D’aucuns l’utilisent comme un accessoire de coiffure ou de décoration. Mais quand on le place sous l’oreiller pour s’endormir, il joue un autre rôle particulier. Nous vous invitons à découvrir dans cet article, ce rôle.

En effet, disposer d’un crayon à papier et d’un petit calepin sous l’oreiller serait la meilleure manière de mémoriser ses rêves. Pour cela, il suffit de noter un ou deux mots clés sur votre journal de rêve. Cela vous aidera à restituer les petits détails à votre réveil. Bien entendu, cette technique ne peut être réalisée que si vous vous réveillez en pleine nuit.

Avant de quitter votre lit, prenez le temps de visualiser votre rêve, des images pourraient vous revenir petit à petit et vous permettre de revivre chaque séquence. N’hésitez pas à noter tout ce qui vous vient à l’esprit afin d’interpréter votre rêve ultérieurement.