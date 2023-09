Somalie: les casques bleus éthiopiens victimes de 02 embuscades terroristes

- Publicité-

Deux embuscades meurtrières tendues par le groupe terroriste Al-Shabab contre des Casques bleus éthiopiens en Somalie ont causé d’importantes pertes humaines. Les affrontements, ont eu lieu dans la région sud-ouest du pays.

Dimanche, la Somalie a été le théâtre de violents affrontements entre les Casques bleus éthiopiens de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et les terroristes d’Al-Shabab. Deux embuscades, tendues par les extrémistes liés à Al-Qaïda, ont ensanglanté la région sud-ouest du pays.

Le premier assaut a visé un convoi militaire éthiopien en route vers le district de Wajid dans la région de Bakool. Simultanément, un second convoi se dirigeait vers Huddur, chef-lieu de la province de Bakool. Les deux attaques ont été confirmées par des sources officielles, bien que les détails restent rares en raison de l’anonymat requis pour les contacts avec les médias.

- Publicité-

Plus de 55 terroristes neutralisés

Un responsable de la sécurité à Huddur a révélé sous couvert d’anonymat que les troupes éthiopiennes, avec le soutien de soldats somaliens, ont répliqué vigoureusement aux terroristes d’Al-Shabab, éliminant plus de 55 d’entre eux lors d’une contre-attaque. Cependant, il n’a pas précisé le nombre de soldats éthiopiens tués ou blessés, laissant entendre que des pertes graves avaient été subies de part et d’autre.

Des témoins locaux ont rapporté avoir entendu des échanges de tirs nourris entre les terroristes et les forces de sécurité éthiopiennes. Le groupe Al-Shabab a affirmé, via sa propagande, avoir tué 167 soldats éthiopiens et en avoir capturé plusieurs autres vivants. Cependant, ces chiffres ne sont pas vérifiables et correspondent à la tendance du groupe terroriste à exagérer ses succès.

À noter que les soldats éthiopiens opèrent sous le commandement de l’ATMIS, mais Addis-Abeba déploie également un contingent significatif de troupes indépendantes de l’UA en Somalie.

- Publicité-

Ces affrontements surviennent à peine quelques heures après que le gouvernement somalien a annoncé avoir éliminé au moins 30 terroristes d’Al-Shabab lors d’une opération menée en coopération avec des milices claniques dans l’État de Galmudug, au centre du pays. Cette région a récemment été le théâtre d’attaques terroristes, y compris une tentative d’assassinat contre le président de l’État de Galmudug et des attentats à la bombe.