Sofia Morgavi dévoile son vrai prénom et pourquoi elle a changé d’identité

Sofia Morgavi, professeure de chant connue pour son travail auprès de la Star Academy, a raconté sur Sud Radio comment un trajet en train pour Toulon l’a conduite à choisir son prénom de scène : anciennement enregistrée à l’état civil comme Sonia Sofia Morgavi, elle a expliqué avoir eu une révélation et tenu la promesse faite à sa mère de n’utiliser officiellement que « Sofia » lorsqu’elle entrerait en scène.

Invitée récemment sur les ondes, la chanteuse et enseignante a retracé la genèse de ce changement d’usage. Elle a précisé que le double prénom figurait sur ses papiers depuis sa naissance et que c’est un moment de voyage, alors qu’elle prenait le train, qui a déclenché son basculement identitaire vers le prénom qu’elle porte aujourd’hui.

Lors de l’entretien, Sofia Morgavi a relaté l’échange avec sa mère au sujet de la présence de « Sofia » en second prénom : son père, chargé de la déclaration, avait choisi « Sonia », et la cohabitation des deux prénoms était restée sans suite jusqu’à ce qu’elle-même décide d’opérer la transition. Elle a notamment déclaré : « Je m’appelais Sonia Sofia Morgavi jusqu’au jour où j’ai eu une révélation en prenant le train pour Toulon, j’ai senti que c’était le moment de m’appeler Sofia », et s’est remémorée la promesse faite à sa mère : « Le jour où je deviens actrice, je m’appellerais Sofia ».

Une identité artistique assumée

Le choix de se présenter sous le prénom de Sofia n’est pas décrit par l’intéressée comme une simple question d’esthétique mais comme l’accomplissement d’un engagement personnel et d’une bascule symbolique entre vie privée et vie publique. Pour elle, ce prénom constitue désormais une signature reconnue par le public et liée à son parcours professionnel.

Dans le monde du spectacle, les noms de scène interviennent pour des raisons diverses : mise en avant, facilité de mémorisation, protection de l’intimité ou marque artistique. Sofia Morgavi illustre une autre dimension de ce phénomène, où l’adoption d’un prénom relève à la fois d’une histoire familiale et d’un choix identitaire conscient à un moment précis de sa carrière.

La décision prise lors d’un trajet ferroviaire s’est traduite, selon ses propres mots, par une appropriation immédiate et durable de ce prénom. Depuis ce basculement, le public et les médias la connaissent sous le nom de Sofia Morgavi.