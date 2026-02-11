Sofia d’Espagne, 87 ans, réapparaît après la mort de sa sœur

Consciente de l’état de santé fragile d’Irène, Sofia avait suspendu ses engagements pour rester à son chevet. La princesse de Grèce est décédée le 15 janvier à 83 ans, en Grèce, et Sofia l’a accompagnée jusqu’à la fin. De retour au palais de la Zarzuela, elle est restée discrète avant de reprendre ses obligations ; vêtue entièrement de noir, elle a visité la banque alimentaire de Basauri, un déplacement qui ne figurait pas à l’agenda officiel et qui s’inscrit dans les causes sociales qu’elle soutient de longue date, marquant la reprise de ses fonctions royales.