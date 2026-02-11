Benin Web TV
Sofia d’Espagne, 87 ans, réapparaît après la mort de sa sœur

Près d’un mois après la mort de sa sœur, la princesse Irène de Grèce, la reine Sofia d’Espagne est réapparue en public : mardi 10 février, elle s’est déplacée en Biscaye.

Consciente de l’état de santé fragile d’Irène, Sofia avait suspendu ses engagements pour rester à son chevet. La princesse de Grèce est décédée le 15 janvier à 83 ans, en Grèce, et Sofia l’a accompagnée jusqu’à la fin. De retour au palais de la Zarzuela, elle est restée discrète avant de reprendre ses obligations ; vêtue entièrement de noir, elle a visité la banque alimentaire de Basauri, un déplacement qui ne figurait pas à l’agenda officiel et qui s’inscrit dans les causes sociales qu’elle soutient de longue date, marquant la reprise de ses fonctions royales.

Lors de sa visite, elle a rencontré les responsables de la banque alimentaire et a parcouru les locaux ; sa peine était perceptible malgré le sourire affiché. Quelques semaines avant la mort d’Irène, Sofia avait également perdu une proche : sa cousine, la princesse Tatiana Radziwill, présentée comme l’une de ses amies et confidentes.

