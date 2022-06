Smartphones : voici ceux qui émettent plus de radioactivité selon les experts

Le Smartphone fait partie intégrante de la vie quotidienne aujourd’hui. Et comme nous le savons tous, il utilise des fréquences radio pour émettre ou recevoir des ondes. Même si les scientifiques continuent d’essayer d’identifier si son utilisation excessive est néfaste pour la santé, l’on sait que certains téléphones portables semblent être plus radioactifs que d’autres. Dans cet article, nous allons justement vous dévoiler les modèles qui émettent le plus d’ondes électromagnétiques.

Les smartphones émettent tous des ondes électromagnétiques pour fonctionner. Et l’indicateur qui permet de les évaluer est Le Débit d’Absorption Spécifique (DAS). Il représente donc un indicateur important pour certaines personnes. Ces sept téléphones portables les plus radioactifs selon l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Découvrez si votre smartphone est concerné.

Motorola Edge – 1,79 watts/kg

Axone 11 5G – 1,59 watts/kg

OnePlus 6T – 1,55/kg

Sony Xperia XA2 – 141 watts/kg

Google Pixel XL/3a XL et Pixel 4A – 1,37 watts/kg

Oppo Reno 5G – 1,37 watts/kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 watts/kg