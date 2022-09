Smartphone : découvrez pourquoi le réseau Wi-Fi est parfois lent lorsque vous utilisez votre mobile

La plupart des gens accède à Internet par le biais de leurs smartphones. Et obtenir les vitesses Internet les plus rapides et disponibles sur vos appareils téléphones est plus que jamais vital. Mais parfois le débit du wifi de votre smartphone peut ralentir. Examinons ensemble les raisons pour lesquelles la connexion internet est si médiocre par moment.

Vous essayez de regarder une vidéo sur votre smartphone et d’un coup sa lecture ralentit ou s’arrête totalement. L’accès au Wi-Fi a donc été restreint. Cela est généralement dû à plusieurs raisons, telles que le fait qu’un autre membre de votre famille télécharge un logiciel ou un film, parce que vous êtes dans un endroit très éloigné du routeur ou encore que votre voisin capte votre accès Internet au même moment, etc.

Cependant, ces problèmes de connexion sont généralement temporaires et peuvent être facilement résolus en attendant la fin du téléchargement ou en redémarrant le routeur.