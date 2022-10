Smartphone: ces autres fonctionnalités énergétivores qu’il faut désactiver

Certaines applications Android vident la batterie des smartphones et tablettes plus vite que d’autres. Découvrez quelques-unes dans cet article.

L’autonomie ne dépend pas que du modèle de smartphone. Les applications que vous y avez installées, peuvent, en fonction des autorisations qu’elles utilisent et de leur activité en arrière-plan, contribuer à une autonomie plus limitée. Il est possible depuis quelque temps de consulter assez précisément la liste des applications qui consomment le plus d’énergie sur votre smartphone dans les réglages. Et pour gagner, il convient alors de désactiver celles dont on peut se passer en priorité.

Bluetooth, GPS, Wifi du téléphone

Certaines fonctions comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS sont très gourmandes en énergie. C’est pourquoi, il est recommandé d’en faire usage uniquement lorsque le besoin se présente. Il est à noter que dans certains cas, le GPS est utilisé pour activer le Wi-Fi (lorsque vous rentrez chez vous par exemple). Il peut ainsi être une bonne manière d’économiser la batterie. Afin de procéder aux réglages, rendez-vous sur les paramètres rapides du téléphone en balayant l’écran principal vers le bas puis touchez l’icône de la fonction que vous souhaitez désactiver.

Les vibrations et les sons du téléphone

Une autre astuce pour économiser la batterie du téléphone consiste à désactiver les paramètres de son et de vibration du clavier. Pour cela, ouvrez les paramètres de votre téléphone Android puis appuyez sur Sons et vibrations. Il est possible de mettre le téléphone sur Muet, de désactiver temporairement le son et de contrôler les sons système/ vibrations. Sur iPhone, il est possible d’accéder aux Son et Vibrations de la même manière via les réglages du téléphone. Cliquez ensuite sur Retour clavier puis désactivez les options Son et Vibration.

La luminosité du téléphone

La luminosité fait partie des éléments qui sollicitent le plus la batterie. Afin de conserver cette dernière, il est important alors de baisser le niveau de ce paramètre. Pour cela, faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran afin d’afficher la barre de notification. Dès lors, vous aurez la possibilité de modifier la luminosité sur la barre horizontale qui s’affiche dans la partie haute de l’écran. Il est également possible d’activer le réglage automatique de la luminosité. Sur Android, il suffit d’activer la Luminosité adaptative sur les paramètres de l’écran. Sur iPhone, accédez aux Réglages, Accessibilité, touchez ensuite Affichage et taille du texte, puis, activez Luminosité automatique.

Vous l’aurez compris, de nombreuses fonctions peuvent être ajustées voire désactivées pour améliorer l’autonomie de la batterie du téléphone. N’hésitez pas dans la mesure du possible, d’activer le mode économie d’énergie et de limiter l’utilisation des applications gourmandes.