Slimane revient sur les coulisses difficiles de son nouvel album

Slimane a failli renoncer à sa carrière musicale avant de retrouver le chemin des studios pour sortir l’album Il faut que tu saches, publié le 4 décembre 2025. L’artiste, connu pour sa victoire à The Voice en 2016 et pour des tubes comme Paname, Viens on s’aime ou le duo Avant toi avec Vitaa, a raconté les coulisses difficiles de ce retour dans un entretien au podcast Ouvre ton jeu, animé par la journaliste québécoise Marie‑Claude Barrette.

Révélé largement au public depuis 2016 et représentant la France à l’Eurovision 2024 avec Mon amour (classé 4e), Slimane a décrit une période de remise en question profonde qui a rendu la création de son dernier disque laborieuse. Selon ses déclarations, il ne se sentait pas prêt à revenir rapidement en studio et a d’abord résisté aux sollicitations de son entourage professionnel.

Ce retour à la musique s’est fait progressivement, sous l’impulsion de son équipe. Les échanges et les encouragements de ses proches l’ont amené à renouer avec l’écriture et la composition, à raison d’une à deux chansons qui ont servi de moteur pour retrouver l’envie de créer. L’artiste qualifie cet accouchement artistique de « un peu difficile », insistant sur le fait que le projet n’est pas né dans l’enthousiasme immédiat.

Un album né dans une période de doute

Au micro d’Ouvre ton jeu, Slimane a livré un témoignage franc sur l’état d’esprit dans lequel il a conçu Il faut que tu saches. « Ça a été le plus dur… le plus difficile à écrire pour moi », confie‑t‑il, précisant qu’il « n’avait pas spécialement envie de faire un album tout de suite » et qu’il « avait besoin de se retrouver ». Ces éléments expliquent, selon lui, le rythme lent et parfois douloureux de la construction du disque.

Le chanteur rapporte que son entourage professionnel a perçu un changement important dans son rapport à la musique : « Ils ont senti à un moment donné que je commençais à avoir… pas un blocage, mais vraiment plus trop envie de faire de la musique ». Face à cette situation, ses équipes l’ont encouragé à « retourner juste en studio », geste qui a progressivement relancé le processus créatif.

En recommençant à écrire et à composer, Slimane dit avoir retrouvé des repères et un plaisir réapparaissant au fil des titres produits. Il insiste toutefois sur la réalité du travail : le disque a exigé des efforts et des tensions personnelles, loin d’une gestation légère ou facile.

Ces difficultés artistiques se sont déroulées parallèlement à des affaires judiciaires et médiatiques. En 2024, un ancien technicien de sa tournée a déposé plainte pour harcèlement sexuel au sujet de faits présumés datant de décembre 2023, après un concert au Zénith de Saint‑Étienne. Une seconde plainte pour agression sexuelle et tentative d’agression sexuelle a été également formulée par un autre technicien.

La procédure judiciaire a abouti en septembre 2025 : Slimane a été condamné à une amende de 10 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis, pour harcèlement moral lié à l’envoi répété de messages et de contenus à caractère sexuel. La seconde plainte a été classée sans suite.

Ces affaires ont affecté sa visibilité médiatique : certains médias ont choisi de ne pas l’inviter pour la promotion du nouvel album afin d’éviter toute polémique. Aujourd’hui, Slimane souhaite se recentrer sur la musique et définitivement tourner la page de cette mauvaise passe.