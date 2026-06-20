Slimane : la somme à six chiffres reste en discussion malgré son retour sur scène

20 juin 2026 : Slimane doit se produire à la Salle Pleyel à Paris, alors que demeure en suspens un contentieux financier estimé à 182 000 euros . Le chanteur, qui a été condamné en septembre 2025 pour harcèlement moral commis par voie électronique, fait face à des demandes de dommages et intérêts formulées par un ancien technicien et un tourneur, contestées par sa défense et dont le sort sera fixé prochainement par le tribunal.

La convocation sur scène intervient dans un contexte judiciaire où les volets pénal et civil de l’affaire ont suivi des parcours distincts : après la condamnation pénale, la question indemnitaire a été renvoyée devant le tribunal civil afin de chiffrer les préjudices invoqués par les parties civiles.

Le montant réclamé, à six chiffres, est au cœur d’un bras de fer juridique. Les auditions visant à préciser l’ampleur du préjudice se sont tenues en avril 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; la décision sur les sommes demandées a été mise en délibéré.

Une condamnation qui continue de produire ses effets

L’affaire trouve son origine dans des faits survenus lors d’un concert du Cupidon Tour au Zénith de Saint-Étienne en décembre 2023. Deux plaintes avaient été déposées initialement : une pour harcèlement, l’autre pour agression sexuelle et tentative d’agression sexuelle. Après instruction, seule la procédure pour harcèlement a abouti à une condamnation en septembre 2025.

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne avait alors condamné Slimane Nebchi à une amende de 10 000 euros, dont une partie avec sursis, pour des faits de harcèlement moral commis par voie électronique. La question indemnitaire a été renvoyée, laissant ouvertes les prétentions civiles des parties affectées.

Lors de l’audience d’avril 2026, les demandes de réparation ont été détaillées : l’ancien technicien à l’origine de la plainte réclame des sommes pour perte de revenus et préjudice moral, tandis qu’un tourneur lyonnais demande une indemnisation correspondant au retrait de sa participation au Cupidon Tour après la médiatisation de l’affaire.

Les éléments avancés devant le tribunal incluent, selon l’avocate du technicien, la perte de près de 82 dates de spectacles et plusieurs festivals, une estimation du manque à gagner d’environ 31 000 euros et 8 000 euros pour le préjudice moral. Le tourneur lyonnais réclame pour sa part 143 000 euros, portant le total des demandes à 182 000 euros.

La défense de l’artiste a reconnu l’existence d’un préjudice moral mais a vivement contesté le chiffrage des demandes, jugeant certaines pièces insuffisantes pour justifier les montants réclamés. Elle a notamment soutenu que l’ancien technicien avait retrouvé des activités sur d’autres productions et que le lien direct entre le retrait du tourneur et un préjudice indemnisable n’était pas établi.

La totalité des 182 000 euros demeure ainsi discutée. La décision du tribunal a été mise en délibéré et doit être rendue le 26 juin 2026.