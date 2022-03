Situation en Ukraine: Joe Biden craint une troisième guerre mondiale

La tension reste électrique entre Kiev et Moscou. La Russie accuse Kiev de fabriquer des armes chimiques, et le conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de la Russie. Volodymyr Zelensky a démenti et accusé la Russie de préparer le terrain à « dé-chimisation » de l’Ukraine.

Ce vendredi, le président des Etats-Unis Joe Biden s’est engagé à «éviter» une «confrontation directe entre l’Otan et la Russie», car elle provoquerait «la Troisième Guerre mondiale». « Nous n’allons pas faire une guerre contre la Russie en Ukraine », a martelé le dirigeant américain depuis la Maison Blanche, ajoutant que les Etats-Unis et leurs alliés avaient décidé d’exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l’imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

