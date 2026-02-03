Simon Adingra vise la relance avec la Côte d’Ivoire avant le Mondial

Simon Adingra arrive sur le Rocher avec l’espoir de relancer une carrière qui a connu des années difficiles en 2024 et 2025 en Premier League. Titulaire lors de son intégration à Brighton en 2022, l’ailier ivoirien a ensuite vu son temps de jeu diminuer, puis a été cédé à Sunderland l’été dernier où il n’a pas réussi à s’imposer.

Pour inverser la tendance, Adingra a accepté un prêt de six mois à l’AS Monaco, une opportunité pour retrouver des sensations offensives dans un championnat exigeant. L’objectif personnel est clair : gagner une place de titulaire sur le terrain monégasque et revenir dans les travées du groupe national. Après avoir manqué la CAN 2025, le joueur, prêté par Sunderland, possède 26 sélections avec la Côte d’Ivoire et a inscrit un but lors de ses 15 apparitions avec les Bob Cats.

La mission est toutefois chronométrée : le Mondial 2026 approche et il doit convaincre le sélectionneur pour figurer dans la liste finale. Son intégration dans l’effectif dirigé par Sébastien Pocognoli dépendra de performances rapides et régulières.

Une fenêtre étroite pour briller

Il ne dispose que de quatre mois pour imposer son nom à Monaco avant le rassemblement national. Les Monégasques pointent actuellement à la dixième place avec 27 points au classement, distancés de 12 unités par Marseille (troisième) et Lyon (quatrième), positions qui ouvrent les portes des compétitions européennes. Dans ce contexte collectif délicat, les bonnes prestations individuelles d’Adingra peuvent à la fois aider le club à grimper et renforcer ses chances d’être rappelé chez les Éléphants.