Simon Adingra rejoint officiellement l’Ajax Amsterdam, prêté par Sunderland

L’Ajax Amsterdam a officialisé mercredi 2 septembre 2026 l’arrivée de l’ailier international ivoirien Simon Adingra, prêté pour une saison par le club anglais de Sunderland, avec une option d’achat incluse dans l’accord. Âgé de 24 ans, le joueur retrouve du temps de jeu aux Pays-Bas après avoir peine à s’imposer chez les Black Cats depuis son retour d’un prêt à l’AS Monaco.

Selon la presse sportive britannique, Simon Adingra n’était plus dans les plans de l’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, à l’issue de la dernière saison. Un transfert vers West Ham United avait semblé se dessiner durant l’été, avant qu’une blessure contractée pendant la préparation n’écarte le joueur des terrains et ne compromette ce mouvement.

Le club anglais évoque également une recomposition de son secteur offensif, accélérée par l’arrivée du Belge Malick Fofana, recruté à l’Olympique Lyonnais, qui a contribué à libérer une place sur les ailes et à faciliter le départ de l’international ivoirien.

À Amsterdam, Simon Adingra rejoint un effectif renforcé en cette fin de mercato estival. Le même jour, l’Ajax a également officialisé les arrivées du défenseur allemand Thilo Kehrer, prêté par l’AS Monaco, et de l’Espagnol Leo Salazar, en provenance de l’Espanyol.

Un nouveau départ après un exercice compliqué

International ivoirien, Simon Adingra avait rejoint Sunderland en juillet 2025 pour un transfert définitif d’environ 21 millions de livres sterling en provenance de Brighton & Hove Albion, club où il s’était fait remarquer par sa vitesse et sa capacité à percuter balle au pied. Son prêt la saison suivante à l’AS Monaco ne lui avait toutefois pas permis de s’imposer durablement, et il n’a pas retrouvé de temps de jeu significatif à son retour en Angleterre.

Sunderland n’a pas communiqué de montant financier lié à ce prêt. L’option d’achat intégrée à l’accord permettra, le cas échéant, à l’Ajax de conserver définitivement le joueur à l’issue de la saison 2026-2027.