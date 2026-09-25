Ligue des Nations: les compos officielles de Turquie – France

Zinédine Zidane s’apprête à diriger son premier match à la tête de l’équipe de France. Pour cette entrée en matière en Ligue des Nations, les Bleus affrontent la Turquie à Izmit avec un onze marqué par les titularisations de Rayan Cherki, Bradley Barcola et Kylian Mbappé.

Une nouvelle page s’ouvre pour l’équipe de France. Ce vendredi soir, les Bleus affrontent la Turquie à Izmit pour la première journée de la Ligue des Nations, avec Zinédine Zidane aux commandes pour la première fois. Pour cette grande première, le nouveau sélectionneur a opté pour un 4-3-3. Mike Maignan garde les buts, tandis que Jules Koundé et Dayot Upamecano sont associés à Maxence Lacroix et Adrien Truffert en défense.

Dans l’entrejeu, Rayan Cherki connaît également une titularisation importante. Le joueur évoluera aux côtés de Manu Koné et Adrien Rabiot. En attaque, Zidane aligne un trio particulièrement attendu avec Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ce dernier portant le brassard de capitaine. Côté turc, Vincenzo Montella a choisi de titulariser Arda Güler. Le sélectionneur des Ay-Yıldızlılar devra en revanche composer sans Kerem Aktürkoğlu.

Les compositions

Turquie : Çakir – Çelik, Demiral (cap.), Bardakcı, Kadioglu – Özcan, Yüksek – Güler, Uzun, Aydın – Yılmaz.

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France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Rabiot – Olise, Dembélé, Mbappé (cap.).