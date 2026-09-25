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Ballon d’Or 2026: Samuel Eto’o tranche entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé espère décrocher le Ballon d’Or 2026, l’attaquant français ne semble pas pouvoir compter sur le soutien de toutes les grandes figures du football africain. La légende camerounaise Samuel Eto’o a publiquement choisi de mettre en avant Lamine Yamal.

Romaric Déguénon
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Ballon d’Or 2026: Samuel Eto’o tranche entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé
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La course au Ballon d’Or 2026 continue d’alimenter les débats. Kylian Mbappé, candidat à la prestigieuse récompense, avait récemment rappelé son attachement au continent africain lors d’un entretien accordé à RFI. Le joueur du Real Madrid, dont les origines familiales sont camerounaises et algériennes, avait expliqué être toujours très attaché à l’Afrique et apprécier l’accueil qui lui est réservé lors de ses passages sur le continent. Il avait également exprimé le souhait de pouvoir remporter le trophée et de le dédier, d’une certaine manière, aux Africains qui le soutiennent.

Mais cette déclaration ne semble pas avoir convaincu toutes les grandes figures du football africain. Samuel Eto’o a ainsi apporté un soutien appuyé à Lamine Yamal. L’ancien attaquant du FC Barcelone a publié un message particulièrement élogieux à l’égard du jeune international espagnol, présenté comme l’un de ses favoris dans cette course. « Ballon d’or de nos cœurs. Génie, audacieux, talentueux… Bonne chance dans cette course pour le Ballon d’Or. Mais quel que soit le verdict, il y a une chose qui est déjà sûre : tout comme Ousmane, tu es déjà le Ballon d’Or de nos cœurs. Continue à nous faire rêver », a écrit Eto’o.

Un soutien symbolique fort de la part de l’une des plus grandes figures du football camerounais, alors que Mbappé espère toujours convaincre les votants et inscrire son nom au palmarès du prestigieux trophée.

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