Brésil: Raphinha récupère le mythique numéro 10 de Neymar

Le numéro 10 de la Seleção change de propriétaire. Après le retrait international de Neymar, Raphinha héritera de ce maillot emblématique lors des prochaines rencontres du Brésil.

Raphinha va désormais porter le prestigieux numéro 10 avec la sélection brésilienne. L’attaquant du FC Barcelone récupère ce maillot après la décision de Neymar de mettre un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2026. La Confédération brésilienne de football a confirmé l’attribution du numéro à Raphinha pour les prochaines rencontres amicales du Brésil, prévues en Océanie et en Asie.

Le maillot numéro 10 possède une dimension particulière dans l’histoire de la Seleção. Il a notamment été porté par plusieurs légendes du football brésilien, dont Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho et Neymar. Raphinha devra donc désormais porter cette lourde responsabilité symbolique lors des prochaines sorties de la sélection. Autre changement annoncé dans la numérotation : Endrick récupérera le numéro 9, précédemment attribué à Matheus Cunha. Ce dernier n’a pas été convoqué pour cette trêve internationale. Ces évolutions interviennent alors que le Brésil entame un nouveau cycle après le Mondial 2026, avec plusieurs changements au sein de son effectif.