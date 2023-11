Sidiki Diabate joue au piano malgré son doigt coupé, le chanteur dévoile son secret (vidéo)

- Publicité-

Sidiki Diabaté a levé le voile sur les conséquences majeures de l’accident qui lui a coûté un doigt et leur impact sur sa carrière artistique. Cet événement a eu un impact significatif sur sa vie professionnelle mais il a pu s’en sortir grâce à une idée originale de son père.

Le chanteur malien Sidiki Diabaté a connu un moment difficile dans son enfance lorsqu’il a été victime d’un accident. Cet événement lui a laissé un handicap, mais il a su transformer cette adversité en force pour sa carrière musicale.

En tant que joueur de Kora talentueux, Sidiki Diabaté a surmonté les obstacles liés à son accident. En effet, cet incident aurait pu l’empêcher de jouer certains instruments comme le piano. Dans le cadre de ses études à l’institut national des arts, il avait la possibilité d’apprendre un instrument traditionnel et un instrument moderne. Malheureusement, on lui a dit qu’en raison de son accident, il ne pourrait pas devenir pianiste car certains accords nécessitent l’utilisation de l’auriculaire sur le clavier.

Le déclic, un piano casino

« J’ai eu un accident quand j’étais petit, ça m’a coûté un doigt. Logiquement, pour jouer certains accords, on est obligé d’avoir l’auriculaire sur le clavier. Quand j’étais à l’institut national des arts, on avait le droit de jouer deux instruments : un traditionnel et un moderne. Et l’instrument moderne que je voulais apprendre, c’était le piano. J’ai tout fait pour avoir des cours à l’école, mais on m’a dit qu’avec cet accident, je ne pourrai pas être un pianiste », a confié Sidiki Diabaté dans un entretien accordé à Brut.

Cependant, Sidiki Diabaté a pu relever ce défi grâce au soutien de son père. Ce dernier lui a acheté un clavier casino, ce qui a marqué le début de son parcours dans la musique. Son père lui a transmis des paroles inspirantes en lui disant de se concentrer et de compter sur Dieu. « Mon père m’a soutenu à l’époque. Il m’a acheté un clavier casino, et c’est comme ça que j’ai commencé à jouer. Le jour où il m’a acheté ce piano, il m’a dit : ‘Laisse tout le monde. Concentre-toi et compte sur Dieu’. C’est ce que j’ai fait », a-t-il ajouté.

Il est important de souligner que Sidiki Diabaté est considéré comme l’un des artistes les plus talentueux du Mali. En plus de maîtriser la Kora, il excelle également dans la pratique d’autres instruments tels que le piano et la guitare. Sa détermination et sa passion pour la musique ont fait de lui, une véritable référence dans l’industrie musicale malienne.