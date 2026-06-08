Bertrand Chameroy annonce son départ de France Inter après une saison

Bertrand Chameroy quitte France Inter après une seule saison riche en humour et en audience. Le chroniqueur, âgé de 37 ans, a officialisé son départ sur Instagram, mettant fin à son rendez-vous matinal humoristique très suivi sur la radio publique. Arrivé en 2025, il animait chaque matin à 7h57 un segment devenu incontournable de la matinale, position stratégique dans la grille des programmes de la station. Ce départ est l’un des premiers mouvements marquants de la rentrée audiovisuelle 2026, laissant ouverte la question de son successeur pour ce créneau phare.

L’annonce de Bertrand Chameroy a surpris, tant son passage à France Inter semblait prometteur. À travers un message sobre et émouvant publié en story sur son compte Instagram, l’ex-chroniqueur a remercié les équipes et personnalités qui ont jalonné son parcours au sein de la radio. Il a particulièrement salué Adèle Van Reeth, Jonathan Curiel, et Laurent Goumarre, acteurs majeurs de son intégration à la station publique. Il a décrit son expérience comme une aventure dont il conservera « de beaux souvenirs, des rires, des émotions multiples et du soutien partagé avec la rédaction ».

Bertrand Chameroy a également exprimé sa reconnaissance envers des figures emblématiques de France Inter comme Nicolas Demorand, Florent Paracuellos, Patrick Cohen, Dominique Seux et Benjamin Duhamel. Son humour et son ton singulier ont marqué cette tranche matinale, une période où l’écoute est particulièrement forte en raison de son public fidèle. Avant France Inter, Bertrand Chameroy s’était fait connaître notamment grâce à ses chroniques dans « Touche pas à mon poste ! » et dans « C à Vous », deux émissions populaires du paysage audiovisuel français.

Un poste clé et une succession ouverte

Le créneau de la chronique humoristique de 7h57 sur France Inter est un moment phare de la matinale, connue pour son auditoire important et son influence dans le monde des médias. Bertrand Chameroy avait pris cette place en septembre 2025, succédant à Matthieu Noël, qu’il avait remplacé pendant son congé paternité avec succès. Ce passage concluant lui avait valu une titularisation sur la tranche, tandis que Matthieu Noël avait opté pour se consacrer à sa propre émission quotidienne diffusée l’après-midi sur la même antenne.

Le départ de Bertrand Chameroy ouvre une fenêtre de recrutement pour cette fonction stratégique. Plusieurs humoristes ont déjà été expérimentés en remplacement lors de ses absences afin de préparer la relève. Parmi eux, Paul de Saint-Sernin, qui s’est fait remarquer grâce à ses interventions dans l’émission « Quelle époque ! », semble tenir une place importante dans la liste des candidats potentiels pour occuper ce poste.

Un autre prétendant évoqué est Jessé Rémond Lacroix, déjà connu du public pour sa présence dans l’émission Zoom Zoom Zen en compagnie de Matthieu Noël. Ce dernier avait également assuré plusieurs remplacements remarqués lors du Festival de Cannes, renforçant ainsi sa visibilité et sa crédibilité auprès de la station.

À ce jour, la direction de France Inter n’a pas communiqué officiellement sur le futur animateur ou humoriste qui succédera à Bertrand Chameroy. Le choix de la station sera attentivement observé, compte tenu de l’importance de ce segment dans la stratégie éditoriale de la matinale, la plus écoutée de France.