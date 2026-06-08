«Trop vieux pour chanter ?», Peter Okoye (Mr P) répond à ses détracteurs

Pris pour cible sur les réseaux sociaux en raison de son âge, le chanteur nigérian Mr P a fermement répondu aux appels réclamant son départ de la scène musicale. L’ancien membre du duo P-Square dénonce un double discours et refuse de voir son âge devenir un critère pour mettre fin à sa carrière.

Peter Okoye, plus connu sous le nom de scène Mr P, n’a pas tardé à réagir après qu’une internaute lui a suggéré de prendre sa retraite musicale en raison de son âge. L’artiste nigérian de 44 ans, ancien membre du célèbre duo P-Square aujourd’hui séparé, a été interpellé sur les réseaux sociaux par une utilisatrice. Cette dernière estimait que le chanteur, qui approche de la cinquantaine, ne devrait plus poursuivre une carrière dans l’afrobeats. « Je ne comprends pas pourquoi un homme de presque 50 ans chante encore comme ça. C’est normal de prendre sa retraite », a-t-elle écrit en légende d’un extrait d’un clip de l’artiste.

Une sortie qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. Parmi les soutiens de Mr P figure la personnalité médiatique nigériane Do2dtun, qui a dénoncé une forme d’âgisme. Il a rappelé que plusieurs stars internationales continuent de se produire sur scène bien au-delà de la quarantaine, citant notamment Céline Dion, Shakira, Beyoncé ou encore les Backstreet Boys. « Peter a 44 ans, mais certaines personnes sont tellement enfermées dans des préjugés liés à l’âge qu’elles ne se rendent même pas compte de ce qu’elles disent », a-t-il réagi.

Reprenant à son compte ce message, Mr P a estimé que ces critiques provenaient essentiellement de nostalgiques de P-Square qui peinent à accepter la séparation du groupe. Le chanteur a également dénoncé ce qu’il considère comme une forme d’hypocrisie. « Après avoir constaté que leurs précédents arguments ne tenaient pas, ils en avancent un nouveau : je serais désormais trop vieux pour chanter et danser », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter : « Pourtant, ces mêmes personnes applaudissent et célèbrent des artistes comme Usher, Beyoncé ou Chris Brown lorsqu’ils font exactement la même chose. » Une réponse qui a relancé le débat sur la place de l’âge dans l’industrie musicale et sur les attentes parfois contradictoires imposées aux artistes.



