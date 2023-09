SIAB Bénin: ouverture du séminaire sur les normes de qualité dans la sidérurgie

- Publicité-

Le Séminaire sur les Normes de Qualité dans la Sidérurgie (SENOQUAS) s’est ouvert ce vendredi 29 septembre 2023 dans la salle Madiba de l’Hôtel Golden Tulip le Diplomate, à Cotonou. Ce creuset est organisé par la Société Industrielle d’Acier du Bénin (SIAB).

La Société Industrielle d’Acier du Bénin (SIAB) organise depuis la matinée de ce vendredi 29 septembre 2023 le SENOQUAS: Séminaire sur les Normes de Qualité dans la Sidérurgie, un enjeu stratégique.

Le Directeur général de la SIAB, Salim Baalbaki, a remercié les participants présents à ce séminaire, avant de lever un coin de voile sur la présentation de ladite société. Selon lui, ce séminaire est un creuset pour discuter des dernières tendances des normes de qualité en sidérurgie. Mais aussi, il permettra de renforcer les capacités des participants en matière de norme et de qualité dans ce secteur.

- Publicité-

Il a également profité de l’occasion pour manifester sa gratitude au gouvernement, à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, pour leur engagement à garantir à la population béninoise des produits de qualité, tout en veillant au respect des normes.

Venantio D Wilson, représentant d’ArcelorMittal, a présenté la sidérurgie mondiale en quelques chiffres. Selon lui, le monde a produit en 2022 un milliard huit cent quatre-vingt-cinq millions de tonnes d’acier brut.

Shadiya Assouman, Ministre du commerce et de l’industrie, a remercié les participants présents au séminaire avant de faire un bref rappel sur le programme de vérification des normes en vigueur au Bénin. « Qu’il vous souvienne qu’en février 2023, lors du lancement des travaux du programme de vérification de conformité des produits importés et produits localement, nous avons procédé à l’adoption des normes nationales pour certains matériaux de construction, dont les barres de fer, les PVC, les câbles électriques. Aujourd’hui, le SENOQUAS met en lumière l’importance des normes de qualité dans la production et l’exploitation des produits en général et ceux dérivés de l’acier en particulier », a déclaré la Ministre du commerce et de l’industrie.

- Publicité-

Elle a poursuivi en dévoilant le but du séminaire qui est de sensibiliser les acteurs clés du domaine de la sidérurgie à une meilleure appropriation de la qualité. Et à travers ce séminaire, les organisateurs souhaitent montrer le rôle et l’importance de la participation des industriels à la construction d’infrastructures nationales de qualité. « La part des industriels dans l’économie d’un pays n’est plus à démontrer. Tout en transformant les matières premières et produits semi-finis en produits finis à valeur ajoutée, ils alimentent les différents marchés de biens et services conformément aux normes établies de manière générale et en particulier celles de la sécurité », a indiqué Shadiya Assouman avant de déclarer ouvert le Séminaire sur les Normes de Qualité dans la Sidérurgie (SENOQUAS).

Que savoir de la SIAB?

La SIAB, qui fait partie depuis 2001 du groupe HAGE Industries, est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux de construction en acier. Leurs produits incluent du fer à béton, des pointes, des produits de soudure, des fils de fer, des tôles prélaquées, des bétonnières et des services de construction métallique. Sa vision est d’être un acteur incontournable du Bénin et de la sous-région. Pour y parvenir, elle s’est donnée comme mission de fournir à la population béninoise et à celle de la sous-région des produits dérivés d’acier de qualité pour des constructions solides et durables. Ses valeurs sont l’engagement, la qualité, l’innovation, l’expertise, l’excellence, le partage et la disponibilité.

Avec plus de 25 années d’existence, la Société Industrielle de l’Acier du Bénin emploie plus de 500 personnes, propose plus de 300 produits et compte plus de 200 distributeurs au Bénin. La SIAB, qui travaille avec plus de 50 partenaires entrepreneurs, exporte vers quatre pays.