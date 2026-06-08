Bénin: Corneille Balogoun définitivement exclu du cadre de concertation des confessions religieuses

​Le Cadre de concertation des confessions religieuses (CCCR) du Bénin a tenu, le jeudi 4 juin 2026 à Cotonou, une double assemblée générale d’une importance capitale pour son avenir.

Cette rencontre de haut niveau a réuni des responsables religieux, des représentants d’associations et des membres du cadre autour de trois objectifs majeurs: l’évaluation des actions menées au cours des quatre dernières années, l’adaptation des textes fondamentaux à la nouvelle législation béninoise sur les associations et fondations, et l’accueil de nouvelles organisations confessionnelles.

​Au cours de la session ordinaire, le secrétaire général et porte-parole du CCCR, Michel Alokpo, a soumis à l’assistance le rapport d’activités couvrant la mandature 2022-2026. Ce document dresse un panorama complet des initiatives conduites par le cadre, mettant en lumière ses interactions régulières avec les institutions de la République ainsi que sa participation active à divers ateliers sur des problématiques d’intérêt national.

Les participants ont validé et adopté à l’unanimité ce rapport d’activités ainsi que le bilan financier des quatre exercices écoulés. Un point d’orgue du bilan de la mandature réside dans l’implication active et préventive du CCCR tout au long du processus électoral des élections générales de 2026.

​Afin de garantir des scrutins apaisés, les responsables du cadre ont mené des consultations de terrain auprès d’acteurs institutionnels et sécuritaires clés.

« Nous avons rencontré la Police républicaine, les Forces armées béninoises, l’Assemblée nationale, la Cour suprême ainsi que les préfets de tous les départements pour porter un message de paix », a rappelé Michel Alokpo, illustrant le rôle de médiateur social assumé par l’organisation.

​L’exclusion définitive de Corneille Couchoro Balogoun

​L’assemblée générale ordinaire a également été le théâtre de décisions disciplinaires fermes visant à préserver la cohésion interne de l’institution. Les membres du CCCR ont voté à l’unanimité plusieurs résolutions fortes, dont celle actant l’exclusion définitive du premier vice-président du cadre, Corneille Couchoro Balogoun.

​Cette sanction extrême s’étend également à son organisation, la Communauté nationale de culte vodoun du Bénin (CNCB). Selon les termes de la résolution adoptée, cette décision intervient au terme d’une période de suspension conservatoire de trois mois. Il est formellement reproché à Corneille Couchoro Balogoun d’avoir posé, de manière répétée, des actes jugés contraires aux textes statutaires et préjudiciables aux intérêts supérieurs ainsi qu’à l’unité du Cadre de concertation.