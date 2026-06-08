BEPC au Bénin: Romuald Wadagni exhorte les candidats à la confiance et à la sérénité

À quelques heures du lancement officiel des épreuves écrites du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, le chef de l’État béninois a tenu à adresser un message fort au monde éducatif.

Dans une publication partagée ce dimanche 7 juin 2026 sur sa page Facebook officielle, le président Romuald Wadagni a encouragé chaleureusement les dizaines de milliers d’apprenants qui s’apprêtent à franchir cette étape académique cruciale.

​Le président de la République a invité l’ensemble des candidats à aborder les compositions avec beaucoup de confiance et de sérénité, les exhortant à bannir la peur et à croire fermement en leurs propres capacités intellectuelles.

​Un hommage appuyé aux enseignants et aux parents

​Conscient que la réussite des élèves repose sur une synergie d’efforts, le chef de l’exécutif n’a pas manqué de saluer la communauté qui encadre ces futurs diplômés. Il a adressé ses vœux d’encouragement aux enseignants, saluant avec insistance leur engagement quotidien et leur dévouement remarquable tout au long de l’année scolaire. Il a également rendu un vibrant hommage aux parents d’élèves pour leur accompagnement constant, leur présence rassurante et les nombreux sacrifices consentis pour l’éducation de leurs enfants

​Tout en formulant des vœux ardents de succès pour l’ensemble des candidats répartis dans les différents centres de composition du pays, Romuald Wadagni a conclu son message par une note d’inspiration à l’attention de la jeunesse béninoise, l’invitant à cultiver deux valeurs cardinales : l’ambition et la persévérance.

« L’avenir appartient à celles et ceux qui osent croire en leurs rêves et travailler pour les réaliser », a-t-il affirmé avec force.

​Pour rappel, cette session du BEPC 2026 mobilise plus de 130 000 candidats sur toute l’étendue du territoire national, tous engagés à décrocher ce précieux diplôme qui leur ouvrira les portes du second cycle de l’enseignement secondaire.