« Si vous laissez les militaires prendre le pouvoir, vous êtes foutus », Camille Makosso aux gabonais

Le pasteur ivoirien controversé, Camille Makosso, a lancé une mise en garde sévère au peuple gabonais alors que le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’apprête à prêter serment en tant que président de transition du Gabon, suite au coup d’État qui a renversé le régime d’Ali Bongo. Makosso affirme que le peuple gabonais est en train de se faire arnaquer.

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Camille Makosso a réagi à la crise qui secoue actuellement le Gabon. « J’aimerais dire au peuple gabonais que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Monsieur Ali Bongo a perdu les élections et il y a un vainqueur. À partir du moment qu’il y a un vainqueur, l’armée n’a pas à conserver le pouvoir. L’armée n’a qu’à remettre le pouvoir au vainqueur. C’est pour cela que j’aimerais dire à l’opposition qui a gagné les élections d’aller récupérer le pouvoir, » a déclaré le controversé pasteur ivoirien.

Le pasteur ivoirien a continué en ajoutant qu’un accord a été signé entre les putschistes et le président déchu. « Si vous laissez les militaires prendre le pouvoir vous êtes foutus. Les militaires ont mangé avec le Pouvoir Ali Bongo depuis que le pourvoir est installé. Un deal a été fait entre Ali Bongo et les militaires. Au cas je perds les élections vous prenez le pouvoir vous me mettez en sécurité et vous gérer le pouvoir pendant deux ans ensuite le PDG (parti d’Ali Bongo) redeviendra au pourvoir après deux ans. Peuple du Gabon vous n’avez pas de victoire actuellement. La victoire a été manifestée dans les urnes », a-t-il affirmé.

Pour rappel, le Gabon traverse actuellement une période d’instabilité politique après l’annonce contestée de la réélection d’Ali Bongo pour un troisième mandat présidentiel. Cette annonce a été suivie par un coup d’État militaire qui a renversé le régime en place, mettant ainsi fin à plus de cinquante ans de gouvernance par la dynastie Bongo.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment en tant que président de transition du Gabon le 4 septembre, selon un communiqué militaire cité par l’Agence France Presse (AFP).

