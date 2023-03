« Si vous entrez illégalement au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas y rester », PM Rishi Sunak

Les migrants qui rejoignent le Royaume-Uni par des voies irrégulières ne pourront pas rester dans le pays, a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak. Il devrait dévoiler mardi (7 mars) un nouveau projet de loi qui, s’il est adopté, empêchera toute personne arrivant à bord d’un petit bateau de demander l’asile.

Le Premier ministre anglais, Rishi Sunak, l’a annoncé dimanche: tous ceux qui arrivent en Angleterre sur des petits bateaux après avoir traversé la Manche ne seront plus éligibles au droit d’asile. Tout simplement parce qu’ils auront commis un acte illégal en débarquant au Royaume-Uni, sans visa ni autorisation. Ne vous y trompez pas, a dit Rishi Sunak en s’adressant aux candidats à l’asile, si vous venez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester.

