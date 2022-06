« Si je pèche, vous ne pouvez rien me faire… », KS Bloom lance un défi à ses détracteurs

Au cœur des polémiques depuis son blocage et l’arrestation de son manager au Cameroun, le chanteur ivoirien KS Bloom a répondu à ses détracteurs sur les critiques sur ses décisions jugées inacceptables compte tenu de son engagements envers le christianisme.

KS Bloom est un jeune artiste ivoirien qui a abandonné la vie mondaine pour marcher selon l’Evangile. Mais les faits et gestes du chrétien qu’il est et de l’exemple qu’il représente sont scrutés. C’est le cas d’Azz 47 qui met en doute le succès de KS Bloom. Lors de son passage sur une chaîne de télévision ivoirienne, Aziz 47 a donné deux ans à l’auteur du titre ‘’enfant de Dieu’’ pour prouver qu’il tient sa réussite de Dieu.

Choqué par ces critiqes sur sa personne, KS Bloom a répondu sur son compte tiktok. Pour lui, ce n’est pas aux hommes qu’il rendrait compte en cas de déviance morale ou de rétrogradation.

« …j’entends beaucoup qui disent, lui, un jour il va chuter, les gens qui nous attendent au carrefour, comme quoi il joue les saints…tu vas voir un jour tu vas tomber…sachez ceci, moi je suis chrétien, et un chrétien ne se sanctifie pas à cause des gens, on se sanctifie à cause de Dieu…c’est parce qu’on veut voir Dieu qu’on se sanctifie…’’, a-t-il réagi. » … tout de suite, je vais à Assinie avec dix filles, je fais ce que je veux avec les dix filles, vous pouvez me faire quoi? Si je pèche, vous ne pouvez rien me faire’’ a-t-il lancé comme pour mettre fin au débat.