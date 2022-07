«Si je meurs, c’est de ma faute»: les révélations chocs de Sadio Mané sur la CAN 2022

Dans un long entretien accordé à Pro Direct, Sadio Mané est revenu sur la CAN Cameroun 2022 remportée par les Lions de la Téranga. L’attaquant du Bayern Munich a révélé avoir failli ne pas disputer les phases à élimination directe.

Finaliste malheureux de l’édition 2019, Sadio Mané a pris sa revanche lors de la CAN 2022 qui s’est déroulé au Cameroun. L’attaquant du Bayern Munich a décroché le sacre avec le Sénégal au terme d’un tournoi assez poussif pour les Lions de la Téranga. Un exploit avant tout pour Mané qui a décroché son premier trophée continental de sa carrière.

Mais le Sénégalais aurait pu ne jamais soulever cette couronne. En cause, une blessure à la tête contractée par le natif de Bambali en huitième de finale contre le Cap Vert (2-0). Victime d’une commotion cérébrale suite à un choc avec le gardien adverse, Vozinha, l’attaquant a d’abord été contraint de se rendre à l’hôpital, puis son ex-club de Liverpool a ensuite tenté de le dissuader de prendre part aux quarts de finale malgré une évolution favorable.

«Quand je me suis blessé, cette commotion cérébrale, c’était un moment difficile. Il y avait les cas de Covid, les conditions du terrain, l’altitude pour moi, le problème était de changer les horaires des matchs. Mais quand j’ai eu cette blessure à la tête, j’ai eu peur. Mais le pire est que Liverpool a mis la pression. Ils ont écrit une lettre à la FIFA comme quoi cette blessure nécessite 5 jours de repos. Le calcul fait, je ne devais pas jouer les quarts de finale« , a raconté la recrue du Bayern Munich dans l’émission1 vs 1 de Pro Direct.

Mané a alors pris ses responsabilités et une décision qui en dit long sur son amour de la patrie. « Il y avait le docteur de notre équipe nationale qui devait respecter les règles. (…) J’étais dans la chambre, ils m’ont dit que je ne devais pas jouer les quarts de finale, j’ai appelé immédiatement le coach (Aliou Cissé) pour lui dire que c’est hors de question ! Il faut me mettre dans le onze parce que je vais jouer. Il a dit ‘OK, je vais parler avec le docteur’. J’ai appelé le président de la Fédération Augustin Senghor et son vice-président Abdoulaye Sow, je leur ai dit qu’il faut qu’on fasse une réunion…

Pour moi, il était important de jouer la CAN, je pouvais même y laisser ma vie ! On s’est réuni pendant une heure et je leur ai dit ‘faites-moi un contrat que je vais signer pour dire si je meurs c’est de ma faute’. Finalement, je n’ai pas signé le papier. On a fait un autre scanner le jour de match pour envoyer à la CAF pour dire que je suis apte à jouer», a conclu le Bavarois. Un état d’esprit absolument magnifique.

Sadio Mané après sa blessure contre le Cap-Vert lors de la CAN il a demandé à ce qu’on lui fasse signer un contrat qui enlève toute responsabilité du médecin si au cas ou il perd la vie au match suivant 🥹 Patriote jusqu’à la mort 🙏🏾🇸🇳❤️ pic.twitter.com/JJp95kRiRf — Mo Djamil 🇨🇦🇸🇳 (@MoDjamil) July 5, 2022