« Si j’avais été Espagnol… », Odegaard revient sur son passage au Real Madrid

Dans un entretien accordé à The Players Tribune, Martin Odegaard est revenu sur son passage délicat au Real Madrid.

Avant de devenir le capitaine d’Arsenal et l’un des joueurs les plus importants du dispositif de Mikel Arteta, Martin Odegaard avait rejoint très jeune le Real Madrid. Lors de son passage, l’international Norvégien n’a jamais réussi à s’imposer au sein de la Maison Blanche, se faisant prêter à plusieurs reprises, avant de rejoindre définitivement les Gunners. Mais Odegaard n’a pas oublié cette période de sa carrière passée chez les Merengue, et il en veut d’ailleurs un peu au club.

Dans un entretien accordé à The Players Tribune, le jeune capitaine d’Arsenal a expliqué pourquoi il avait rejoint le Real. « J’en ai beaucoup parlé avec mon papa et le reste de ma famille. Mais au final, Madrid, c’est Madrid. Ils étaient vainqueurs de la Ligue des Champions avec les meilleurs joueurs du monde. J’aimais Isco en plus de ça, il était si doux avec la balle. Mais le vrai facteur déterminant c’était l’offre du Real Madrid. Ils avaient une équipe B où je pouvais jouer immédiatement à un niveau compétitif. Et puis son entraîneur (du Castilla) ? C’était Zinédine Zidane« , a-t-il déclaré.

« J’étais une cible facile »

Martin Odegaard a ensuite regretté la façon dont les choses se sont déroulées dans la capitale espagnole et le traitement qu’il a reçu de la part des médias locaux. « Je ne m’entraînais pas régulièrement avec le Castilla alors je n’ai pas trouvé cette connexion. En équipe première, je n’étais qu’un enfant qui venait s’entraîner. Je n’ai pas participé aux matchs. Je me suis senti un peu bizarre. Je n’étais pas très confiant au début, j’avais peur de commettre des erreurs et je ne jouais pas vraiment mon jeu. La presse m’a persécuté pour ne pas répondre immédiatement aux attentes.

J’étais une cible facile. Si vous me connaissez réellement, vous savez que je souris énormément, mais je pense que mon visage a l’air parfois plus grincheux de l’extérieur. Ça leur a facilité les choses pour écrire sur la façon dont je m’adaptais. Peut-être que si j’avais été Espagnol, ils m’auraient accordé un peu plus de temps. Honnêtement, je ne sais pas. Il n’y a pas de juste milieu dans le football moderne : tu es la meilleure recrue de l’histoire, ou une merde« , a-t-il ajouté.

Finalement, le natif de Drammen a su se remettre de cet épisode de sa vie, puisqu’il figure aujourd’hui parmi les meilleurs milieux de terrains de Premier League et même du monde.