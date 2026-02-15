Shy’m s’arrête à nouveau sur avis médical en raison d’étourdissements

Shy’m annonce son arrêt médical de la comédie musicale Chicago : dans un message posté sur Instagram le vendredi 13 février, la chanteuse et danseuse a indiqué être contrainte de s’arrêter à nouveau pour des raisons de santé, évoquant des étourdissements quotidiens qui l’empêchent de se produire sur la scène du Casino de Paris.

Agée de 40 ans et engagée dans la distribution de Chicago depuis sa reprise au Casino de Paris le 25 novembre dernier, Shy’m a détaillé les motifs de cette nouvelle interruption après un retour en catimini fin janvier. Dans sa publication, elle décrit des « semaines difficiles » et précise ne plus pouvoir assurer le spectacle en raison de vertiges persistants, sur avis médical.

La chanteuse a exprimé des excuses à son public et a expliqué avoir tenté de reprendre la tournée, mais que son état la contraint à prolonger son absence : elle affirme ressentir des étourdissements permanents qui l’empêchent de monter sur scène et à obéir à la nécessité de se préserver. Elle a également rappelé que sa priorité reste de revenir dans le rôle, le plus rapidement possible, tout en respectant les recommandations médicales.

Remplacement par la doublure et antécédents d’absence

Pour assurer la continuité du spectacle, la doublure Lisa Lanteri reprendra le rôle pendant cette nouvelle période d’absence. Lisa Lanteri avait déjà assuré l’intérim pendant les fêtes de fin d’année, lors de la première interruption de Shy’m. Cette première pause, intervenue le 12 décembre, avait été soudaine et sans explication publique à l’époque ; elle avait finalement duré près de six semaines.

Shy’m était revenue discrètement sur scène le samedi 24 janvier, sans communication importante sur ses réseaux sociaux, mais son retour n’aura été que de courte durée puisqu’elle annonce aujourd’hui, moins de trois semaines après ce retour, qu’elle doit à nouveau se retirer sur avis médical. La production a donc recours à la doublure déjà connue du public pour maintenir les représentations.

Dans son message, la chanteuse mentionne l’importance de la troupe et du personnage de Velma, déclarant combien ces éléments lui manquent. Elle encourage par ailleurs le public à découvrir la qualité du spectacle et le talent des artistes qui le composent pendant son absence, tout en réaffirmant son intention personnelle de revenir sur scène.

