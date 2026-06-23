Shy’m et Benoît Paire réunis au gala de Patrick Mouratoglou, Jérémy Frérot présent

Biot, 21 juin 2026. Lors de la 12e édition du Gala de charité de Patrick Mouratoglou, la Mouratoglou Academy & Resort a vu se reformer un trio qui a surpris les invités : Shy’m , Benoît Paire et Jérémy Frérot ont été filmés en train d’échanger et de rire ensemble, offrant une séquence inattendue au cœur d’une soirée placée sous le signe du tennis et de la générosité.

La scène, capturée par Public et relayée en vidéo, montre les trois personnalités très rapprochées, sans gêne apparente entre Shy’m et son ancien compagnon Benoît Paire. Les images illustrent des conversations détendues et des éclats de rire partagés, dans un cadre festif et chaleureux.

Présent également, Jérémy Frérot apparaît intégré au groupe et contribue à l’atmosphère conviviale. Les interactions observées relancent l’intérêt médiatique autour de la proximité entre les artistes et de la présence de l’ancien tennisman, sans que l’un ou l’autre des protagonistes n’ait apporté de précision publique sur la nature exacte de leurs rapports.

Ambiance du gala et enjeux caritatifs

Le Gala Mouratoglou 2026 s’est déroulé dans un décor soigné : tapis rouge, cocktail au bord d’une piscine en forme de raquette, dîner de gala, vente aux enchères et DJ set de Bob Sinclar en clôture. L’événement, organisé à la Mouratoglou Academy & Resort près de Nice, vise à soutenir la Fondation Champ’Seed, qui finance la formation de jeunes talents du tennis mondial dépourvus de ressources suffisantes pour atteindre le haut niveau.

Depuis sa création, la Fondation Champ’Seed a permis de récolter près de 5 millions d’euros, selon les informations communiquées lors des éditions précédentes. Elle est liée à la carrière de joueurs aujourd’hui connus internationalement, cités parmi les bénéficiaires ou soutiens du projet : Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff et Holger Rune.

La présence de personnalités issues du sport, de la musique et des médias est devenue une constante de ce rendez-vous annuel qui fédère mécènes et amateurs de tennis autour d’objectifs de formation et d’accompagnement. L’édition 2026 a ainsi réuni nombre d’invités pour soutenir la levée de fonds et participer aux différentes animations prévues au programme.

La relation publique entre Shy’m et Jérémy Frérot alimente les rumeurs depuis plusieurs mois : ils ont été vus ensemble aux tribunes de Roland-Garros et au 64e Festival de Télévision de Monte-Carlo, le 17 juin 2025, où la chanteuse officiait comme maîtresse de cérémonie. Jérémy Frérot et Shy’m figuraient déjà parmi les invités du gala 2025.

Pour l’heure, ni l’un ni l’autre n’a souhaité commenter la nature de leur relation.