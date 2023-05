Shugatiti: « Je ne peux pas cOucher avec quelqu’un qui rit pendant l’acte s3xuel »

- Publicité-

La populaire star ghanéenne et nudiste, Shugatiti, a indiqué qu’elle avait refusé le défi de l’orgasme proposé par l’acteur américain King Nazir qui lui avait offert ses services pour l’aider à atteindre le septième ciel.

Au cours d’une de ses interviews, Shugatiti révélait qu’elle n’avait jamais connu l’orgasme. Malgré ses relations s3xuelles avec de nombreux hommes, aucun d’entre eux n’a réussi à la satisfaire pleinement. Selon ses dires, elle utilise généralement des jouets s3xuels pour prendre du plaisir. Une sortie explosive de la nudiste ghanéenne qui a été largement commentée par ses fans et au-delà. En effet, la révélation de Shugatiti a également attiré l’attention de la célèbre star du p0rn0 américaine, King Nasir, qui lui a proposé son aide pour atteindre l’orgasme. Une proposition déclinée par la Ghanéenne.

Dans une interview exclusive avec Zionfelix, le mannequin a critiqué Nasir pour avoir envahi sa boîte de réception après que sa vidéo soit devenue virale. Shugatiti a révélé qu’elle ne savait pas du tout qui était Nasir avant d’avoir regardé quelques-unes de ses vidéos X, et elle a été choquée par ce qu’elle y a vu.

« Pour quelqu’un qui rit pendant l’acte s3exuel, que puis-je faire avec lui ? Je ne le connaissais pas avant d’avoir vu certaines de ses vidéos. J’ai vu une vidéo où une fille le chevauchait et il était allongé là en train de rire. Il ne ressentait rien. Qui fait ça ? Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je me mettrais en relation avec un tel homme. Juste parce que je prends des photos en bikini ? Non ! », a-t-elle déclaré.

Un octogone s3xuel?

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles ils se préparaient à un combat s3xuel après que King Nasir l’ait annoncé sur Twitter et ait même sollicité des fonds pour une émission de télévision en direct, Shugatiti a déclaré :

« Je ne l’aime pas. Même si j’aime les hommes minces, il n’est pas mon genre. La dernière chose que je ferais serait de faire du porno, peu importe le montant d’argent en jeu, je ne le ferais pas. J’ai entendu dire qu’il était au Ghana, mais je ne l’ai jamais vu. Je ne l’ai jamais fait, nous ne sommes pas en contact. Il collectait des fonds sur Twitter à mon insu. »

Shugatiti s’est dissociée de toute association avec King Nasir, exprimant son désaccord avec ses actions et affirmant son attachement à ses limites et principes personnels.

