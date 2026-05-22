SHEIN Goes With Festival : trouvez vos looks parfaits pour les festivals de l’été

Les festivals d’été se muent en véritables podiums à ciel ouvert où la mode devient langage. De Coachella aux Eurockéennes de Belfort, en passant par We Love Green et Tomorrowland, les événements musicaux dictent des codes stylistiques distincts : bohème, western, rave ou punk. Cette saison, la campagne #SHEINGoesWithFestival de SHEIN et les mots-clés #FestivalFits , #BohoLooks , #Cowgirl , #DesertRave et #PunkRock structurent la recherche de tenues sur les plateformes de vente et les réseaux sociaux.

Sur TikTok, Instagram et Pinterest, les requêtes liées aux « festival outfits » augmentent avec l’arrivée des beaux jours, nourrées par des contenus de looks, des hashtags dédiés et des galeries de pièces à assembler. Les organisateurs et les influenceurs font des festivals des terrains d’observation des tendances, tandis que les enseignes de mode mettent en avant des sélections thématiques pour répondre à la demande saisonnière.

Plutôt que de simples achats, les festivaliers construisent des univers esthétiques complets : superposition de pièces, accessoires accumulés et choix de matières définissent une identité visuelle. Le e-commerce propose des rubriques configurées autour de ces univers — notamment via le mot-clé #FestivalFits sur SHEIN — pour faciliter la composition de looks adaptés aux différents codes de festivals.

Festival d’été : le nouveau terrain d’expression mode

Le style bohème reste l’un des piliers de la saison festival, illustré par des robes fluides, des ensembles en crochet, des tops en dentelle et des pièces à franges. Repéré sous le hashtag #BohoLooks, ce registre privilégie des tons naturels, des bijoux accumulés et des accessoires vintage, avec des pièces comme le kimono transparent, la robe longue en crochet ou les bottes western pour compléter la silhouette.

La tendance western, souvent regroupée sous #Cowgirl, s’appuie sur le retour des santiags, du denim et des ceintures structurées. Les combinaisons fréquentées sur les scènes festival comprennent mini-shorts en jean, vestes oversize, tops ajustés et accessoires métalliques, revendiquant une esthétique country modernisée.

Plus audacieuse, l’esthétique #DesertRave puise dans l’univers des festivals électroniques et des décors désertiques : matières métalliques, brassières scintillantes, ensembles monochromes, transparence et découpes graphiques visent une mise en scène visuelle forte. Les accessoires futuristes complètent ces looks pensés pour la visibilité nocturne et la scénographie lumineuse des scènes électro.

À l’opposé, #PunkRock fait la part belle aux codes alternatifs : noir, cuir, résille, studs et layering constituent une esthétique plus agressive et assumée, réintroduite par des pièces fonctionnelles et des détails travaillés pour résister aux contraintes d’un festival en plein air.

Selon la présentation de la campagne de saison, SHEIN structure son offre festival autour de ces grands registres stylistiques afin de proposer des combinaisons modulables et accessibles. La plateforme met en avant des sélections thématiques pour permettre aux acheteurs de naviguer entre les tendances et d’assembler des looks adaptés aux différents environnements de festivals.