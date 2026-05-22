Marine Le Pen défend la présomption d’innocence de Patrick Bruel

Patrick Bruel , accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, maintient sa tournée pour les 35 ans de son album Alors regarde malgré des appels au retrait de certains élus locaux ; interrogée sur BFMTV le 22 mai 2026, Marine Le Pen a défendu la présomption d’innocence tout en affirmant qu’elle n’assistera pas aux concerts.

Selon les éléments rendus publics, plusieurs plaignantes ont accusé l’artiste de faits de violences sexuelles. Patrick Bruel a démenti ces accusations, déclarant notamment : « Jamais je n’ai forcé une femme » et ajoutant qu’il n’a « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit« . Il a dit être prêt à se battre pour « défendre la vérité« .

Des élus locaux ont suggéré que l’artiste se mette en retrait à l’approche de sa tournée anniversaire. Sur BFMTV, le 22 mai 2026, Marine Le Pen a commenté ces réactions en rappelant le cadre légal : selon elle, rien n’empêche juridiquement Patrick Bruel de maintenir ses concerts, et chacun reste libre de choisir d’y assister ou non.

Marine Le Pen défend la présomption d’innocence mais refuse d’assister aux concerts

Dans son intervention, Marine Le Pen a mis en avant le principe de la présomption d’innocence, affirmant : « Si on fait ça, on rompt avec l’État de droit. Je sais que ça peut déplaire à certains, mais il y a un principe fondamental dans notre droit : c’est la présomption d’innocence. Tant que vous n’êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent« . Elle a ajouté que ce principe doit s’appliquer même lorsque il heurte les convictions personnelles.

La dirigeante politique a précisé sa position personnelle sur la tenue des concerts : « Je n’irai pas et je n’y serai pas allée parce que je ne l’aime pas. Il ne m’aime pas non plus vous me direz« . Elle a également mis en garde contre les conséquences sociales et professionnelles qu’une condamnation d’opinion peut produire avant toute décision de justice : « faire cela pour lui ou pour les autres, c’est condamner quelqu’un à la mort professionnelle ou à la mort sociale avant que la justice ne se soit prononcée« , a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen a reconnu l’indignation suscitée par les affaires de violences sexuelles, estimant que « tous ces gens qui sont accusés de se comporter comme des porcs avec les femmes » représentent une « véritable honte« , tout en insistant sur la nécessité d’appliquer les principes juridiques de façon uniforme : « Les principes doivent être appliqués même quand ils vont à rebours de votre sentiment personnel« , a-t-elle poursuivi.

À ce jour, Patrick Bruel affirme son innocence et confirme son intention de poursuivre sa carrière artistique en programmant la tournée célébrant les 35 ans de son album Alors regarde.