Nathalie Marquay réagit aux accusations de Flavie Flament contre Patrick Bruel

L’affaire judiciaire concernant Patrick Bruel connaît un rebondissement majeur ce 18 mai 2026 avec la réouverture de l’enquête par le parquet de Nanterre. Cette décision fait suite à une plainte déposée par Flavie Flament, qui accuse le chanteur de l’avoir violée en 1991 alors qu’elle était mineure. Initialement classée sans suite en 2022, l’affaire resurgit au moment où plusieurs témoignages similaires viennent alimenter le dossier. La notoriété de Patrick Bruel, aujourd’hui âgé de 67 ans, met en lumière cette nouvelle vague d’accusations, marquant un tournant dans le traitement médiatique et judiciaire de son cas.

Dans ce contexte sensible, de nombreuses personnalités publiques se mobilisent et s’expriment. Parmi elles, Nathalie Marquay, ancienne compagne du chanteur et figure médiatique reconnue, a pris position en apportant à la fois son soutien à Flavie Flament et en partageant son expérience personnelle avec Patrick Bruel. Son témoignage, recueilli entre autres sur des plateaux télévisés francophones en Belgique et en France, apporte un éclairage inédit sur la complexité de cette affaire.

Les déclarations de Nathalie Marquay illustrent la difficulté de concilier son vécu affectif avec la gravité des accusations portées. Ce double positionnement alimente le débat public à mesure que les investigations progressent.

Nathalie Marquay, entre souvenirs personnels et soutien à Flavie Flament

Invitée le 21 mai 2026 sur la chaîne belge Les News 24, Nathalie Marquay a décrit la situation comme particulièrement « compliquée ». Elle a rappelé sa relation passée avec Patrick Bruel, datant de ses 25-26 ans, et évoqué le portrait qu’elle garde de lui. Selon elle, l’artiste s’est toujours montré « admirable, gentil, doux, prévenant » et elle assure n’avoir jamais constaté le moindre comportement violent ou déplacé durant leur histoire commune. Elle souligne aussi que même en présence d’autres femmes qui s’intéressaient à lui, il n’a jamais « bronché ».

Au-delà de cette période, elle a évoqué des rencontres ultérieures avec Patrick Bruel, notamment lors de vacances partagées avec Karine Le Marchand et leurs enfants respectifs, ce qui montre un lien maintenu malgré le temps et les circonstances. Son témoignage met en évidence la complexité morale de cette affaire pour elle, tiraillée entre son affection pour Flavie Flament et l’image positive qu’elle conserve du chanteur.

Le 22 mai 2026, sur le plateau de l’émission TBT9, Nathalie Marquay a affirmé son soutien public à Flavie Flament. Elle a déclaré être pour la défense des femmes et a exprimé son souhait de voir le jugement se dérouler afin que la vérité puisse émerger. Selon elle, il est important que Flavie Flament ait « osé parler maintenant », une étape cruciale pour « aider ces femmes » qui témoignent, rappelant la gravité des accusations et la nécessité d’une réponse judiciaire appropriée.

Ces déclarations surviennent alors que le dossier autour de Patrick Bruel prend une importance judiciaire et médiatique croissante. Elles participent au débat en cours autour des violences sexuelles dans le milieu du spectacle et témoignent de la solidarité affichée envers les victimes, sans pour autant occulter les souvenirs d’un passé commun. La multidimensionnalité du témoignage de Nathalie Marquay reflète ainsi la complexité humaine des situations impliquant des personnalités publiques et des allégations graves.