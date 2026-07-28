Shana Loustau : Fabien Lecoeuvre et Michel Mary se dévoilent torse nu pour ses 30 ans dans une piscine

Le 27 juillet 2026, Shana Loustau a soufflé ses trente bougies, un cap symbolique célébré d’une manière originale par ses collègues Fabien Lecoeuvre et Michel Mary. Ces deux figures bien connues du petit écran ont profité de l’occasion pour lui adresser un message singulier, capturé en vidéo et partagé sur leurs réseaux sociaux depuis une piscine en Normandie. Ce clin d’œil festif intervient alors que toute l’équipe de l’émission « Tout beau tout neuf » savoure ses vacances avant de reprendre le chemin des plateaux pour une seconde saison prometteuse, prévue à la rentrée sur W9.

Née le 27 juillet 1996, Shana Loustau s’est imposée au fil des années comme une journaliste et chroniqueuse incontournable sur les chaînes françaises. Après plusieurs saisons sur CNews, où elle s’est distinguée notamment dans la matinale et la présentation des journaux, elle a embrassé une carrière plus tournée vers le divertissement, gagnant en visibilité et en popularité. Cette évolution professionnelle a notamment renforcé sa présence aux côtés de personnalités telles que Cyril Hanouna dans son émission phare.

Les vacances qui suivent une première saison intensive ont permis aux membres de « Tout beau tout neuf » de se retrouver dans un cadre convivial et décontracté. Dans ce contexte, Fabien Lecoeuvre, en charge de l’actualité « people », et Michel Mary, spécialiste des « faits divers », ont joint l’utile à l’agréable en s’offrant un moment de détente. Vêtus simplement d’un short de bain, ces deux journalistes ont ainsi symbolisé l’esprit de camaraderie et de légèreté qui anime leur collaboration, tout en rendant hommage à leur amie et consœur.

Trente ans de Shana Loustau : le message surprenant de Fabien Lecoeuvre et Michel Mary

Depuis une piscine normande, Fabien Lecoeuvre et Michel Mary ont enregistré un message plein d’humour et de complicité. L’image inaugurale de cette vidéo révèle un fraisier décoré d’une bougie en forme de « 30 » et un exemplaire récent du magazine Paris Match, dont la Une met en avant Cyril Hanouna et Shana Loustau, signe du rapprochement médiatique et amical entre les deux animateurs. Fabien Lecoeuvre a débuté leur intervention en s’adressant directement à la principale intéressée, évoquant une invitation reçue pour célébrer cet anniversaire, mais sans aucune adresse précisée, soulignant la touche d’humour présente tout au long du message.

Michel Mary a confirmé cette boutade, ajoutant qu’ils étaient « perdus » sans indication précise de lieu. Le duo s’est également amusé à commenter la couverture de Paris Match, insistant sur la montée en notoriété de Shana Loustau au sein du cercle des personnalités « people ». Selon Fabien Lecoeuvre, être à la Une de ce magazine est un événement marquant, un passage symbolique qui reflète la reconnaissance et le succès de leur collègue dans le paysage médiatique français.

Le ton convivial de la vidéo ne cachait pas une réelle estime professionnelle et amicale envers Shana Loustau, qu’ils ont chaleureusement félicitée tout en promettant de célébrer ses trente ans comme il se doit lors de la reprise de l’émission en septembre, avec une touche plus traditionnelle vestimentairement parlant.

Cette attention s’inscrit dans un contexte où les visages emblématiques de « Tout beau tout neuf » se préparent à investir de nouveau le plateau aux côtés de Cyril Hanouna et de chroniqueurs fidèles tels que Valérie Bénaïm, Gilles Verdez, Raymond Aabou, Géraldine Maillet, ainsi que Fabien Lecoeuvre et Michel Mary eux-mêmes. Cette saison 2 qui s’annonce promet d’approfondir la dynamique installée depuis juin dernier, à travers des rendez-vous mêlant actualité, divertissement et complicité.