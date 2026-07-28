Miss Supranational 2026 : Eve Gilles défile avec un accessoire qui ne passe pas inaperçu

Eve Gilles, Miss France 2024, représentera la France au concours de Miss Supranational 2026 qui se tiendra le 31 juillet prochain à Varsovie, en Pologne. Après une expérience marquante à Miss Univers où elle a failli atteindre le Top 12, la jeune Nordiste de 20 ans s’apprête à relever ce nouveau défi face à 66 autres candidates. Cette édition marque aussi le retour de la France à Miss Supranational après une absence de quatre ans, une compétition devenue incontournable depuis sa création en 2009 et reconnue pour son rayonnement international.

Il y a presque un an, Eve Gilles avait participé à l’élection de Miss Univers en Thaïlande. Malgré une prestation remarquée, elle a été éliminée juste avant les phases finales, alors que la compétition a été remporté par Fatima Bosch, Miss Mexique. La polémique qui a suivi cette édition a incité le comité Miss France à ne pas envoyer de candidate à Miss Univers cette année, préférant proposer à Eve Gilles de défendre leurs couleurs à Miss Supranational. Cette décision intervient dans un contexte où la France souhaite diversifier et renforcer sa présence dans les concours internationaux de beauté.

En préparation de l’événement en Pologne, Eve Gilles est engagée dans un programme intensif de répétitions et d’entraînements. Lors des journées précédant la finale, les candidates se confrontent à diverses épreuves, dont le fameux Top Model Challenge. Ce concours parallèle met en avant l’élégance et la prestance des participantes lors du défilé, avec une sélection des meilleures candidates par continent. Pour cette édition, les lauréates ont été la Zambie pour l’Afrique, le Brésil pour les Amériques, Macao pour l’Asie-Océanie, la République Dominicaine pour les Caraïbes et la Turquie pour l’Europe.

Une préparation intense et des choix esthétiques remarqués

La cérémonie du Top Model Challenge a vu Eve Gilles se présenter dans une robe camel signée du créateur Stéphane Rolland, une tenue qui mettait en valeur sa silhouette athlétique et son style affirmé. Très active sur les réseaux sociaux, l’ancienne candidate de l’émission « Danse avec les stars » a partagé son enthousiasme et sa satisfaction de défiler dans des tenues aussi prestigieuses. Toutefois, si sa robe a suscité les regards, c’est surtout son choix audacieux en matière de bijoux qui a attiré l’attention, avec un ensemble collier et boucles d’oreilles d’une couvrance remarquable descendant jusqu’au nombril.

Bien que la France n’ait pas été sélectionnée comme meilleure représentante continentale lors de ce défi mode, Eve Gilles affiche une détermination intacte pour la soirée de la finale. Les candidates de Miss Supranational doivent non seulement séduire par leur beauté, mais aussi par leur personnalité, leur charisme et leurs talents dans diverses épreuves sur une scène estimée à plus de trois heures. La gagnante succédera à Eduarda Braum, Miss Brésil, détentrice actuelle de la couronne et bénéficiera d’un prix de 50 000 dollars.

Depuis le début de sa carrière en tant que Miss France, Eve Gilles s’est aussi distinguée en brisant les codes en étant la première Miss France à adopter une coupe à la garçonne, affirmant ainsi un style moderne et dynamique. Cette nouvelle étape à Miss Supranational est une occasion supplémentaire pour elle de démontrer sa capacité à évoluer sur la scène internationale, tout en poursuivant ses projets personnels et professionnels, notamment la reprise de ses études annoncée pour la rentrée prochaine.