Jamy Gourmaud accusé de greenwashing après un partenariat avec le Salon du Bourget

Jamy Gourmaud, figure emblématique de la vulgarisation scientifique en France, a récemment fait l’objet d’une vive controverse suite à son partenariat avec le Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget en 2025. Cette collaboration, effectuée dans le cadre de sa plateforme Épicurieux , a suscité des accusations de greenwashing, provoquant un débat intense sur les responsabilités et les limites des créateurs de contenus scientifiques dans leurs collaborations commerciales.

Depuis la fin de l’émission culte C’est pas sorcier, Jamy Gourmaud a poursuivi son engagement en vulgarisation scientifique à travers divers projets, notamment l’émission Le Monde de Jamy diffusée sur France Télévisions et la plateforme Épicurieux, lancée en 2020. Cette dernière regroupe aujourd’hui plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, renforçant l’influence de l’animateur auprès du grand public. C’est dans ce contexte qu’il a accepté, en juin 2025, un partenariat rémunéré avec le prestigieux salon du Bourget, événement majeur de l’industrie aéronautique et spatiale internationale.

Dans le cadre de ce partenariat, Jamy a produit deux vidéos promotionnelles mettant en lumière les avancées technologiques vers des avions moins polluants. Il a également animé une conférence spécialisée consacrée au secteur spatial, durant laquelle il a présenté les défis environnementaux liés à l’aviation et les innovations scientifiques en cours. Ce nouveau volet de sa carrière a pourtant rapidement été contesté.

Les réactions face aux accusations de greenwashing du partenariat avec le Salon du Bourget

La collaboration entre Jamy Gourmaud et le Salon du Bourget a déclenché une vague de critiques de la part d’associations écologistes, de chercheurs et de créateurs de contenus indépendants. Ces derniers reprochent à l’animateur de prêter son image à un événement qui rassemble non seulement les acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mais aussi ceux liés au secteur de l’armement. Le média Reporterre a évoqué des « liaisons douteuses » entre le vulgarisateur et certains lobbies industriels, renforçant ainsi la suspicion.

Les experts dénoncent un discours trop optimiste dans les vidéos réalisées. Selon eux, la communication valorise des solutions technologiques présentées comme des avancées majeures pour la transition écologique, alors qu’elles seraient insuffisantes voire trompeuses. Ce phénomène, connu sous le nom de greenwashing, désigne une stratégie de communication qui met en avant des engagements environnementaux jugés peu crédibles ou symboliques, masquant des réalités plus néfastes.

Face à ces accusations, Jamy Gourmaud a publiquement réfuté toute intention de promouvoir l’industrie de l’armement ou de servir des intérêts particuliers. Il a expliqué que le modèle économique de Épicurieux repose en partie sur des partenariats commerciaux nécessaires au financement de contenus pédagogiques accessibles gratuitement. Il a insisté sur son indépendance éditoriale et affirmé que ses vidéos portaient essentiellement sur les innovations scientifiques et les défis environnementaux, sans cautionner l’ensemble des activités du Salon.

Malgré cette explication, plusieurs observateurs ont considéré que la présence de Jamy, reconnu pour son sérieux et sa pédagogie, conférait une légitimité problématique à un événement partiellement dédié à l’industrie de la défense. La controverse a ainsi souligné la complexité des relations entre vulgarisation scientifique, communication institutionnelle et stratégies marketing dans des secteurs sensibles.

Cette affaire a également relancé la discussion sur les responsabilités des vulgarisateurs, dont l’image bénéficie historiquement d’une grande confiance auprès du public. Depuis plus de trente ans, Jamy Gourmaud est perçu comme un pédagogue intègre, ayant grandement contribué à rendre la science accessible. Certains rappellent néanmoins que cette crédibilité les place dans une position délicate lorsqu’ils s’engagent auprès d’acteurs industriels, mettant en lumière une multiplication récente de collaborations commerciales de ce type dans des secteurs divers comme l’agroalimentaire ou l’aéronautique.

Cependant, malgré cette polémique, Jamy Gourmaud continue de bénéficier d’une forte audience. Le Monde de Jamy reste diffusé sur France Télévisions, sa chaîne Épicurieux poursuit son développement et il conserve un important capital de confiance auprès de son public fidèle.