Stéphane Bern dénonce une trahison de quarante ans avec son associé

Stéphane Bern, animateur emblématique apprécié des Français, se retrouve actuellement au cœur d’un conflit juridique avec Gaël Richard, son associé de longue date. Ensemble, ils avaient fondé en 2016 la société de production Kisayang Prod . Une décennie plus tard, leurs relations se sont considérablement détériorées au point de les opposer devant les tribunaux, révélant une crise majeure dans la gestion de leurs activités commerciales.

Le différend opposant Stéphane Bern à Gaël Richard a pris une tournure judiciaire en 2024. La société commune Kisayang Prod, détenue majoritairement à 51 % par Gaël Richard, a été placée en sauvegarde judiciaire, procédure destinée à protéger l’entreprise en difficulté tout en permettant la poursuite de ses activités. Par ailleurs, la société Gotha Conseil, créée en 1996 par Stéphane Bern afin de gérer les revenus générés par ses prestations, société à laquelle Gaël Richard avait également adhéré, est, quant à elle, en liquidation judiciaire. Cette double mise sous contraintes judiciaires souligne ainsi l’ampleur du différend entre les deux associés.

Stéphane Bern n’a pas caché son amertume face à cette évolution. Il a évoqué « la trahison » d’un ami de quarante ans, une expression qui traduit la gravité du conflit personnel doublé d’enjeux financiers. L’animateur, souvent surnommé « Monsieur Patrimoine » pour son engagement dans la valorisation du patrimoine culturel, a déclaré être victime d’une « abus de confiance » qui l’affecte profondément. En réaction, Gaël Richard a affirmé avoir « subi pendant deux ans et demi » et souhaite que justice soit rendue, réfutant toute animosité personnelle malgré la gravité des accusations.

Stéphane Bern nommé à la présidence de l’association « Suivez la flèche » pour la restauration de la Basilique Saint-Denis

Malgré cette période difficile sur le plan professionnel, Stéphane Bern a récemment été élu à la tête de l’association « Suivez la flèche ». Cette organisation a pour mission la réhabilitation de la tour nord ainsi que de la flèche de la Basilique Saint-Denis, un monument historique majeur situé au nord de Paris. La basilique, dont la flèche a été frappée par la foudre en 1837, nécessite des travaux de restauration importants, et cette nouvelle fonction confère à Bern un rôle central dans ce projet patrimonial d’envergure.

Élu à l’unanimité des votants lors de l’assemblée générale tenue le 23 juillet dernier, Stéphane Bern a déclaré son émotion à l’AFP, soulignant le poids et l’importance historique de cette responsabilité. Toutefois, cette nomination n’a pas été sans controverses. Bally Bagayoko, élu Insoumis, a exprimé son désaccord sur le fait que la présidence ne revienne pas au maire local. Ce dernier a cependant choisi de ne pas se présenter, laissant la voie libre à Bern, qui a insisté sur son intention de dépasser les querelles politiques pour se concentrer uniquement sur la préservation du patrimoine.

L’association Suivez la flèche se fixe pour objectif la restauration à moyen terme de la Basilique Saint-Denis, édifice où reposent les sépultures de 40 rois et 26 reines, symbole essentiel du passé royal et culturel français. Cette nouvelle responsabilité correspond à l’engagement historique et culturel de Stéphane Bern, déjà bien connu pour son rôle dans la sauvegarde de nombreux sites patrimoniaux en France.