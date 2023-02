Shakira: son ex-mari Gerard Piqué et sa nouvelle compagne virés d’un restaurant

L’ancien footballeur Gerard Piqué et sa jeune compagne ont été virés d’un restaurant par un fan de Shakira à Los Angeles.

Gerard Piqué profite de la cité des anges avec sa nouvelle compagne, Clara Chia. Mais les deux tourtereaux ont été confrontés à une sale soirée. Le propriétaire d’un restaurant, qui visiblement est une fan de Shakira n’a pas laissé Clara Chia et Piqué manger dans son restaurant de Los Angeles.

Dans une vidéo publiée sur TikTok le 22 février, on peut voir Gerard Piqué et Clara Chia se faire refouler d’un restaurant de Los Angeles. « Clara Chia et Piqué sont sortis pour manger dans un restaurant de Los Angeles, mais le propriétaire est fan de Shakira et il a conduit personnellement Clara Chia hors de son restaurant », peut on lire en légende de la vidéo dans laquelle le couple rentrait dans la voiture de l’ancien footballeur.

Gérard Piqué et Shakira se sont déclarés la guerre sur les réseaux sociaux depuis leur séparation après plus de 10 ans ensemble. Ils sont parents des enfants Milan (10 ans) et Sasha (8 ans). La chanteuse colombienne Shakira, 46 ans ne rate aucune occasion pour attaquer ouvertement l’ancien footballeur et sa nouvelle compagne, Clara Chia dans ses chansons.

« Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (…) Beaucoup d’heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps », avait chanté Shakira dans son dernier single.

Mais le catalan de 36 ans profite du buzz pour faire fructifier ses affaires. Il file actuellement le parfait amour avec Clara Chia (23 ans).

Dueo corre a Pique y Clara Chia de restaurante por ser fan de Shakira



Hace unas horas comenz a circular un video en donde se ve a #Pique y #ClaraChia molestos subindose a la camioneta del ex futbolista. pic.twitter.com/cwWxRGcOFb— Qu Pasa? (@quepasa_oficial) February 21, 2023