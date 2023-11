Shakira accusée de fraude fiscale de plusieurs millions, son procès s’ouvre ce lundi

- Publicité-

Le procès de la chanteuse Shakira, accusée d’une fraude fiscale de près de 14,5 millions d’euros, s’ouvre ce lundi 20 novembre 2023 à Barcelone, où le parquet réclame une peine de plus de huit ans de prison à son encontre.

La chanteuse Shakira est confrontée à des accusations de fraude fiscale en Espagne pour les années 2012, 2013 et 2014. Selon 20 minutes, l’artiste colombienne âgée de 46 ans a été convoquée devant un tribunal de Barcelone, où elle avait résidé pendant de nombreuses années avec l’ancien footballeur Gerard Piqué, avant leur médiatique séparation l’année dernière.

Vers un accord avec le parquet

Il est possible que Shakira parvienne à conclure un accord avec le parquet en reconnaissant sa culpabilité et en acceptant de payer une lourde amende, ce qui pourrait conduire à la suspension du procès.

Cependant, selon la défense de la chanteuse, qui avait soutenu l’année dernière que le procès était une « question de principe » pour défendre son innocence, il n’y a pas encore eu d’accord conclu, bien que cela reste théoriquement possible « jusqu’à la dernière minute ».

Plus de 8 ans de prison requis

Le parquet affirme que Shakira n’a pas payé ses impôts en Espagne pendant les années 2012, 2013 et 2014. Ils soutiennent que la chanteuse avait vécu plus de 183 jours par an dans le pays, ce qui en fait une résidente fiscale selon la loi. En conséquence, le parquet a requis une peine de huit ans et deux mois de prison, ainsi qu’une amende de 23,8 millions d’euros.

Cependant, Shakira nie catégoriquement ces accusations. Ses avocats assurent que, malgré sa relation avec Piqué depuis 2011, elle a continué à voyager à travers le monde en raison de sa carrière. Selon eux, Shakira n’a établi une résidence permanente à Barcelone qu’à la fin de l’année 2014 et a transféré sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne en 2015.