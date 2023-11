Shakhtar 1 – 0 Barça: « On a fait un des pires matchs de ces dernières années… », Xavi

-Publicité-

En conférence de presse après la défaite du FC Barcelone (0-1) sur la pelouse de Braga, ce mardi en Ligue des champions, l’entraîneur du club catalan a analysé la performance de son équipe.

Le FC Barcelone a connu une soirée difficile en Ligue des champions ce mardi. Les coéquipiers de Robert Lewandowski ont été battus 1-0 par le Shakhtar lors d’un match comptant pour la quatrième journée de la compétition. Bien que cette défaite n’ait pas de conséquences majeures sur le classement, car les Blaugranas restent en tête du groupe H et sont proches de la qualification pour les huitièmes de finale, elle est préoccupante.

En effet, l’équipe catalane avait déjà subi une défaite lors du dernier Clasico et a obtenu une victoire difficile contre la Real Sociedad ce week-end. Contre l’équipe ukrainienne, les Barcelonais ont montré de nombreuses lacunes dans leur jeu offensif, ayant du mal à créer de véritables occasions. Après le match, l’entraîneur Xavi a été sans concession dans l’analyse de la performance de ses joueurs.

« Nous n’avons pas fait un bon match. Ce n’est pas ce que nous avions prévu. On voulait assurer la qualification, mais c’est un gros pas en arrière. La Ligue des Champions exige d’être au meilleur niveau, mais nous ne l’avons pas été. Nous sommes fâchés. Nous ne pouvions pas nous rater, mais nous l’avons fait. Notre jeu n’a pas été bon, nous n’avons pas compris ce dont on avait besoin. La réaction en deuxième période était bien, mais pas suffisante. Nous traversons un mauvais moment au niveau du jeu, des pertes de balle et de notre façon d’attaquer.”, a lancé le technicien espagnol, relayé par Footmercato.

Il ajoute: « On a fait un des pires matchs de ces dernières années sur le plan tactique. C’est un problème mental. Il faut faire un reset. Nous ne sommes pas à l’aise dans le jeu. C’est une mauvaise sensation qu’on a dans le vestiaire, et moi aussi en tant que coach. Les joueurs ont beaucoup de niveaux et ils peuvent faire bien mieux. Rien n’est perdu, mais nous traversons un mauvais moment ». Le FC Barcelone devra se relancer contre Alaves, dimanche prochain, lors de la 13e journée de la Liga.