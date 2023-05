Séville – Roma: les compos officielles sont tombées

Le FC Séville et l’AS Rome s’affrontent ce mercredi (20h, GMT+1), à Budapest, en finale de la Ligue Europa. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après avoir éliminé respectivement la Juventus et le Bayer Leverkusen, en demi-finale, le FC Séville et l’AS Roma vont croiser les crampons dans l’antre de la Puskas Arena de Budapest, ce mercredi, lors de la finale de la Ligue Europa. Cette rencontre promet une atmosphère passionnée entre ces deux poids lourds du football européen et sera à grand enjeu pour les deux équipes. En effet, au-delà de remporter un titre, le vainqueur de cette confrontation aura la chance d’être directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Pour cette finale, le FC Séville s’aligne en 4-2-3-1 avec le Marocain Yassine Bonou évidement dans les buts. Fernando et Rakitic sont devant la défense, Telles et Navas sur les côtés. En-Nesyri occupe la pointe de l’attaque, devant Ocampos, Torres et Gil. Pour la Roma, Abraham et Dybala animeront l’attaque devant Pellegrini. Cristante et Matic forment le milieu de terrain, entourés par Spinazzola et Celik. Ibanez, Mancini et Smalling seront devant Patricio.

- Publicité-

Les compos officielles

Séville : Bono – Navas (cap.), Badé, Gudelj, Telles – Fernando, Rakitic – Ocampos, Torres, Gil – En-Nesyri

Roma : Patricio – Ibanez, Mancini, Smalling – Spinazzola, Cristante, Matic, Celik – Dybala, Pellegrini (cap.), Abraham

Articles similaires